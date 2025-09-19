En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
TERREMOTO EN RUSIA
NIÑO ASESINADO EN MEDELLÍN
METRO DE BOGOTÁ
JIMMY KIMMEL
DAYRO MORENO
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección POLÍTICA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / POLÍTICA  / Bruce Mac Master se pronuncia tras ganar tutela que obliga a Petro a eliminar trino: "Un peligro"

Bruce Mac Master se pronuncia tras ganar tutela que obliga a Petro a eliminar trino: "Un peligro"

El presidente de la Andi celebró la decisión del Consejo de Estado, que también indica que el mandatario debe retractarse. Sin embargo, manifestó su preocupación por los límites de los pronunciamientos políticos.

Por: Laura Valentina Mercado
Actualizado: 19 de sept, 2025
Comparta en:
Bruce Mac Master se pronuncia tras ganar tutela que obliga a Petro a eliminar trino.
Bruce Mac Master se pronuncia tras ganar tutela que obliga a Petro a eliminar trino.
Colprensa

Publicidad

Publicidad

Publicidad