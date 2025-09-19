Bruce Mac Master se pronuncia tras ganar tutela que obliga a Petro a eliminar trino: "Un peligro"

El presidente Gustavo Petro tiene hasta este sábado 20 de septiembre para eliminar una publicación de X y retractarse sobre sus declaraciones en las que nombra a la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), de acuerdo a un fallo del Consejo de Estado. En el trino, del pasado 19 de marzo, nombró a la entidad y usó las expresiones de "odio étnico" y "esclavismo", lo cual para la Ando fue una vulneración de los derechos fundamentales a la dignidad y el buen nombre, por lo que radicó una tutela.

La notificación fue hecha a las 5:53 de la tarde del jueves 18 de septiembre, y la instrucción es que el Presidente debe eliminar el trino en las 48 horas posteriores. Según el fallo, se le ordena al mandatario que "se retracte por el mismo medio de la manifestación relacionada con la Andi. Para el cumplimiento de la orden, el pronunciamiento emitido deberá publicarse y permanecer mínimo por el término de diez (10) días en la cuenta personal de la red social".

El trino del presidente Petro, publicado hace seis meses, dice lo siguiente: "Por eso la Andi de Bruce Macmaster, dominada por el sindicato, se lanzó, para destruir el gobierno, por literal odio étnico, y a defender el esclavismo y atacar la dignidad de los trabajadores. Sé que no es el empresariado pujante antioqueño, que es mayoría entre los empresarios".



Para la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado estas declaraciones “transmiten al público la idea de que la Andi actúa con animadversión racial, que defiende prácticas repudiadas por la humanidad y que deslegitima las reivindicaciones laborales”.

El fallo indicó que “no solo la aludió de manera directa, sino que incorporó afirmaciones de carácter infamante, carentes de sustento objetivo, que desbordaron el ámbito de la crítica política y comprometieron su reconocimiento público sin justificación constitucional admisible”. Por el momento, el presidente Petro no se ha pronunciado al respecto en su cuenta de X.



Esto dijo presidente de la Andi tras ganar el fallo contra Petro

En conversación con Blu Radio, Bruce Mac Master, presidente de la Andi, indicó este viernes que celebra la decisión del Consejo de Estado. Sin embargo, manifestó su preocupación por los límites que hay en redes sociales con respecto a los pronunciamientos políticos, sobretodo de parte del Gobierno Nacional. "La palabra hay que cuidarla porque además puede producir mucho daño. El mal uso de la palabra produce violencias y afecta la armonía en la discrepancia (...) Lo que uno esperaría que se dijera es que lo que se dijo en ese momento no es cierto y por lo tanto nos retractamos", aseguró.

Por otro lado, fue enfático en resaltar la importancia y la responsabilidad de la voz del Presidente en plataformas digitales, e indicó: “No hay nadie en Colombia que tenga una capacidad de divulgación más grande que la del presidente. Además, este presidente tiene un alcance aún mayor por sus redes sociales y su presencia en televisión (...) El debate político no puede ser ese sitio en el cual cualquier cosa vale. Tiene que haber límites que protejan la reputación de las personas y las organizaciones”.

El presidente de la Andi, además, dijo que para él la eliminación del trino no es suficiente para reparar el daño causado a la organización, por lo que lo que lo más importante, afirmó, es que el mandatario se retracte de sus declaraciones. "No puede ser que los delitos de injuria y calumnia, tan antiguos en nuestros códigos, no apliquen en redes sociales. Eso tiene un peligro importante, y mucho más si proviene de alguien como el Presidente de la República", concluyó.

