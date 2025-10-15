En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
TRUMP SOBRE VENEZUELA
PACTO HISTÓRICO
LUIS ALBERTO RENDÓN
TREN DE ARAGUA
MILLONARIOS
SELECCIÓN COLOMBIA
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección POLÍTICA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / POLÍTICA  / Petro cuestionó a EE. UU. por operaciones en el Caribe y habló de posible ataque en Venezuela

Petro cuestionó a EE. UU. por operaciones en el Caribe y habló de posible ataque en Venezuela

El Presidente aseguró que los ataques en el mar Caribe son contrarios a "la comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas". Añadió que sabe "qué puede pasar" si "caen misiles" dentro de Venezuela.

Por: Laura Valentina Mercado
Actualizado: 15 de oct, 2025
Comparta en:
Petro responde a pedido de retratación de EE. UU. sobre ataque a lancha: "Que nos dé la información"
El presidente Gustavo Petro y su homólogo, Donald Trump.
Colprensa / AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad