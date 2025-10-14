Ministro de Justicia denuncia a Eljach por presunto prevaricato, tras investigación de Procuraduría

El ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, anunció que interpondrá una denuncia penal contra el procurador general, Gregorio Eljach, por presunto prevaricato, luego de que el Ministerio Público abriera una investigación disciplinaria contra el alto funcionario del Gobierno de Gustavo Petro por supuesta participación en política por una entrevista que ofreció a la revista Semana.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

En dicha entrevista, según la Procuraduría General de la Nación, el ministro Montealegre dio su opinión sobre varios “precandidatos presidenciales en términos políticos ‘presuntamente’ transgrediendo las prohibiciones que en materia disciplinaria tienen los servidores públicos”.

Señaló el Ministerio Público, que el exfiscal dio “asentimiento con un candidato fue dado por parte del denunciado, pues afirmó que, entre otras cosas que: '...me identifico más con el proyecto político y la concepción del mundo que tiene Iván Cepeda...' (…) y respecto del precandidato del movimiento Defensores de la Patria, Abelardo de la Espriella, indicó ‘Él es muy bueno para vender ron, excelente para cantar ópera, pero no lo veo con ninguna formación intelectual y ética, siendo un abogado de la mafia, para ser presidente de Colombia... No tiene la trayectoria, no tiene la formación. Bien o mal, con todas las críticas, los presidentes siempre han tenido una trayectoria, una experiencia política, una experiencia académica. Él es una figura pintoresca, caricaturesca, de república bananera. No lo veo con una proyección y con seriedad como candidato’”.



La respuesta de Montealegre a la investigación disciplinaria

En un video que hizo público este martes 14 de octubre, el ministro de Justicia dijo que “formularé denuncia penal contra el procurador general de la Nación, Gregorio Eljach. Con ocasión de una entrevista que di a la revista Semana, en ejercicio de mi derecho fundamental a la libertad de expresión, hice un análisis de algunos temas de la vida política nacional. Por esa entrevista, el señor procurador me inició una investigación disciplinaria por supuesta participación en política”.



Para el exfiscal, “el señor Eljach probablemente ha cometido un delito de prevaricato. Prevaricato porque hace varios años yo investigué a Gregorio Eljach por un acto de corrupción que cometió en coordinación con el abogado de la mafia, Abelardo de La Espriella. Precisamente, mi entrevista hacía relación a las posibilidades políticas del abogado de la mafia como candidato presidencial. Ahora, los dos, Eljach y el abogado de la mafia, construyen una tenaza para amordazarme, para callarme. Por estas razones formularé denuncia penal por prevaricato contra el señor Eljach”.

Publicidad

Además, hizo cuestionamientos sobre el jefe del Ministerio Público: “Haber designado a Gregorio Eljach como procurador general de la Nación, es decir, como guardián de la ética pública, es tanto como haber colocado al ratón a cuidar el queso”.



POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL

smsorian@caracoltv.com.co