Ministro de Justicia denuncia a Eljach por presunto prevaricato, tras investigación de Procuraduría

Eduardo Montealegre dijo que el procurador habría incurrido en “prevaricato porque hace varios años yo investigué a Gregorio Eljach por un acto de corrupción que cometió en coordinación con el abogado de la mafia, Abelardo de La Espriella”, a quien él mencionó en la entrevista por la que es indagado por el Ministerio Público.

Por: Sandra Soriano Soriano
Actualizado: 14 de oct, 2025
Eduardo Montealegre denuncia a Gregorio Eljach luego de Procuraduría le abriera investigación
