En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
ENCUESTA INVAMER
ARCHIVOS 'CALARCÁ'
MADURO - TRUMP
PABLO ESCOBAR
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección POLÍTICA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / POLÍTICA  / ¿Qué tanto importa a los colombianos que su candidato tenga buenas relaciones con EE. UU.? Encuesta

¿Qué tanto importa a los colombianos que su candidato tenga buenas relaciones con EE. UU.? Encuesta

En la encuesta Invamer Colombia Opina, los ciudadanos consultados respondieron sobre temas de coyuntura como la relación del gobierno colombiano con Venezuela y Estados Unidos.

Por: Laura Valentina Mercado
Actualizado: 1 de dic, 2025
Comparta en:
Trump dice que le “enorgullecería” destruir “fábricas de cocaína” en Colombia: Petro le respondió
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente colombiano Gustavo Petro.
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad