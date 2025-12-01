¿Qué tanto importa a los colombianos que su candidato tenga buenas relaciones con EE. UU.? Encuesta

En la más reciente encuesta de Invamer Colombia Opina, correspondiente al mes de noviembre y compartida por Noticias Caracol y Blu Radio, se les preguntó a los colombianos sobre la relación del país con el gobierno de Estados Unidos. También, fueron consultados sobre otros temas de coyuntura como la relación del presidente Petro con Venezuela y los ataques de EE. UU. a supuestas 'narcolanchas' en el mar Caribe o en el Pacífico.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Ante la pregunta "¿A quién considera usted responsable del deterioro de las relaciones entre Colombia y Estados Unidos?", el 29,5% respondió que al presidente Gustavo Petro, mientras que el 25,0% afirmó que al presidente de EE. UU., Donald Trump, y el 45,5% respondió a los dos.

Los colombianos también respondieron lo siguiente: "¿Para usted es importante o no, que el candidato por el cual usted va a votar en las próximas elecciones presidenciales de Colombia tenga buenas relaciones con el gobierno de Estados Unidos?". El 81,1% respondió que sí es importante, mientras que el 15,9% dijo que no es importante y 3% marcó la opción de No sabe/No responde.



En otra sección de la encuesta los ciudadanos debían responder si estaban de acuerdo o en desacuerdo con algunas frases. Una de ellas fue "Colombia en un futuro puede estar en la misma situación en la que está Venezuela en este momento", a lo que el 45,0% indicó que estaba de acuerdo; el 51,7%, en desacuerdo y 3,3% No sabe/No responde. También, debían responder si estaban de acuerdo "con el manejo que el gobierno del presidente Gustavo Petro le ha dado a las relaciones con el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela", a lo cual 17,7% respondió que sí, 75,4% respondió que no y 6,9% No sabe/No responde.



Otra de las frases consultadas fue si estaban de acuerdo "con la estrategia de Estados Unidos de bombardear lanchas en aguas internacionales como mecanismo para combatir el narcotráfico". El 36,2% respondió que sí, el 58,3% respondió que no, y el 5,5% No sabe/No responde. En esa misma línea, se les preguntó si estaban de acuerdo con que "el presidente Gustavo Petro haya salido a una calle de Nueva York a pedir a soldados estadounidenses que desobedezcan a su presidente Donald Trump", a lo que el 15,4% de los colombianos respondió que estaba de acuerdo; el 78,4%, en desacuerdo y el 6,3% No sabe/ No responde.

Publicidad

Asimismo, se les preguntó "¿Cree usted que el presidente Gustavo Petro dedica más tiempo y energía al conflicto en Gaza que a los problemas internos del país?". El 62,3% respondió que sí; el 31,1%, que no y el 6,6% no sabe no responde.

La encuesta fue aplicada a hombres y mujeres mayores de 18 años de todos los niveles socioeconómicos y de todas las regiones de Colombia. La muestra fue de 3.800 encuestas en 148 municipios (26 capitales y 122 no capitales), dentro de los cuales están municipios de inclusión forzosa, municipios grandes, medianos y pequeños según la descripción que se encuentra en el artículo 3 de la ley 2494 de 2025.

Publicidad

Consulte la encuesta completa y la ficha técnica en el siguiente documento:

Resultados Colombia Opina de noviembre by lauravalemh