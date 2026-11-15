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Noticias Caracol  / POLÍTICA  / De la Espriella por presuntas irregularidades en título de director de Coljuegos: “Tiene que irse”

De la Espriella por presuntas irregularidades en título de director de Coljuegos: “Tiene que irse”

El presidente reaccionó ante lo publicado sobre la especialización que hizo Jaime Vives en la Unimagdalena para poder posesionarse en el cargo.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 15 de nov, 2026
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De la Espriella por presuntas irregularidades en título de director de Coljuegos: “Tiene que irse”
Coljuegos

El presidente Abelardo de la Espriella reaccionó a lo publicado inicialmente en La Silla Vacía sobre una especialización en Alta Gerencia de la Unimagdalena que realizó Jaime Vives, director de Coljuegos, para poder posesionarse en el cargo.

Según ese medio, “en un trámite de dos meses y cursando una sola materia, logró una especialización exprés”. Detalla que el funcionario pudo, por medio de un sistema que tiene la universidad, homologar materias “a través del reconocimiento de los saberes y conocimientos adquiridos por la experiencia laboral, la educación informal y los estudios no validados”, para lo cual Vives presentó certificados laborales de las empresas para las que trabajó en los últimos 26 años.

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Le homologaron 8 de las 9 materias, “pagó por los créditos de la matrícula el 27 de agosto, y 11 días después estaba recibiendo su diploma”, señaló el medio de comunicación.

“No basta con que lo que se haga sea legal; también debe ser ético”

El presidente De la Espriella reaccionó en redes sociales ante las publicaciones de los medios y señaló que “se nota que el doctor Vives no me conoce. Creer que se puede actuar de esta manera en mi gobierno y pensar que yo voy a permitirlo evidencia la absoluta desconexión de este funcionario con la realidad y con las directrices claras que he impartido”.

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Sostuvo que “¡EN MI GOBIERNO NADIE TIENE CORONA! En la Patria Milagro no hay lugar para este tipo de actuaciones. ¡Aquí la extrema coherencia se respeta y se cumple! En la era del Tigre, todos los funcionarios están en período de prueba hasta el 7 de agosto de 2030. Nadie tiene el cargo asegurado. Vives tiene que irse de la dirección de Coljuegos. No basta con que lo que se haga sea legal; también debe ser ético”.

Es el segundo funcionario del Gobierno nacional, en menos de una semana, que se ve envuelto en una polémica. El primero fue Jaime Andrés Uribe, a quien el jefe de Estado le pidió la renuncia luego de que dieran a conocer los salarios que percibe el equipo del Fondo Milagro, que ha sido cuestionado por la labor que ha hecho en la reconstrucción de las ciudades y poblaciones afectadas por el terremoto del 10 de agosto. Tras la salida de Uribe, el presidente designó como nuevo gerente a Luis Felipe Henao. (Lea también: De la Espriella se pronuncia sobre la renuncia del gerente del Fondo Milagro: "Era lo correcto")

La nómina mensual era superior a los 765 millones de pesos. (Lea también: “Modestos y austeros”: Luis Felipe Henao sobre salarios del Fondo Milagro tras su nombramiento)

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