El presidente de la República, Abelardo de la Espriella, anunció que su gabinete estudia la posibilidad de reducir la tarifa general del Impuesto al Valor Agregado (IVA). Según informó el primer mandatario a través de su más reciente alocución presidencial la medida hace parte de los esfuerzos que está realizando su administración con el fin de estabilizar las finanzas del Estado.

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En ese sentido, el Ministerio de Hacienda analiza la posibilidad de reducir la tarifa general del IVA de un 19 por ciento a un 17 por ciento. “Mi Gobierno no impondrá IVA a los productos de la canasta familiar. No quiero que la comida de los colombianos pague IVA. El Ministerio de Hacienda está estudiando la posibilidad de reducir la tarifa general del IVA del 19 al 18%, incluso al 17%. Espero poder darle buenas noticias al país en ese sentido”, enfatizó De la Espriella.



Además, el mandatario también hizo referencia a la Ley de Rescate Económico, asegurando que su Gobierno no busca imponer arbitrariamente impuestos a la economía colombiana. De la Espriella enfatizó en que, en el marco del trámite de la Ley, su Gobierno está a disposición para llegar a consensos entre todos los actores implicados con el fin de garantizar las medidas que necesita el país para solventar la crisis económica.



A propósito del anuncio de De la Espriella, Luis Fernando Mejía, CEO de Lumen Economic Intelligence, dijo que las alternativas del Gobierno pasan por profundizar las medidas del recorte del gasto; es decir, dar más señales de austeridad y poner sobre la mesa medidas políticamente difíciles, pero que cuestan recursos, como el subsidio del diésel.

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De otro lado, María del Mar Pizarro, representante de la Cámara de Representante del Pacto Histórico, manifestó que es importante que De la Espriella recapacitara sobre su decisión sobre el IVA a los productos de la canasta familiar. “Era el punto más preocupante para la base de la población, pero esto no quiere decir que esta sea una reforma que no afecta el bolsillo de la clase media”, anotó.

También se refirió de que se habló de quitarle el IVA a los alimentos; sin embargo, puso sobre la mesa otros elementos como los computadores, sofware y sistemas claves para la educación. Como alternativa, Pizarro dijo que se podría poner impuestos a los artículos de lujo, como yates o helicópteros, pero no a la clase media y la pequeña empresa. “Nos preocupa la venta de activos estatales, con la excusa de que las empresas estatales son menos eficientes”, añadió.

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Por su parte, Santiago Castro, representante del Centro Democrático, dijo que desde el partido se mencionó, desde el primer momento, que esta ley de financiamiento debía tener modificaciones en el IVA a la canasta familiar y los ingresos de la clase media. “El IVA a la canasta familiar no va porque la principal bancada del Gobierno había tomado la decisión de que no iban medidas que afectaran a la clase media. Era impresentable apoyar esas medidas”, aseguró.

Sobre la venta de activos del Estado, dijo que no se está hablando de vender el 100 por ciento de Ecopetrol, solamente el 8.9 por ciento que todavía está permitido vender y que se haga en un buen momento económico en bolsa. “Debemos tener una combinación de menores gastos, mayores ingresos recurrentes y un alivio mediante la venta de activos de la Nación que no sean estratégicos para la operación del Estado”, mencionó.

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