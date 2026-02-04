CNE revocó inscripción de candidatos a la Cámara por Bogotá del Pacto Histórico: ¿qué viene ahora?

El Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó la solicitud de revocatoria de la inscripción de la lista de candidatos del Pacto Histórico para la Cámara de Representantes por Bogotá. Esta decisión se dio en la misma jornada de este miércoles 4 de febrero en la que la entidad negó la participación del senador Iván Cepeda en la consulta de la izquierda, nombrada como "Frente por la Vida".

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)

El CNE efectuó la revocación de la misma manera que lo hizo con la lista de candidatos de la Cámara por el Valle del Cauca. "Aprobada la Resolución 0779 por medio de la cual se decide la solicitud de revocatoria de inscripción de la lista de candidatos de la coalición denominada Pacto Histórico, conformada por los movimientos políticos Pacto Histórico y Colombia Humana, inscrita a la Cámara de Representantes por la circunscripción de Bogotá con ocasión de las elecciones del Congreso de la República que se realizarán el 8 de marzo", leen la resolución durante la jornada.



La entidad argumentó que el Pacto Histórico superó el 15% de los votos en las elecciones de 2022, por lo que no puede ir en coalición. En la resolución se resuelve lo siguiente: "Artículo primero: Revocar la inscripción de la lista de candidatos de la coalición denominada Pacto Histórico Bogotá, conformada por los movimientos políticos Pacto Histórico y Colombia Humana, inscrita para la Cámara de Representantes por la circunscripción de Bogotá, radicado 03059. Artículo segundo: La agrupación inscriptora podrá modificar su lista de candidatos en el término previsto en el inciso segundo del artículo 31".



El presidente Gustavo Petro se refirió a la decisión de la entidad frente a la revocatoria de la inscripción de la lista de candidatos de su grupo político para las elecciones de Congreso. "Simplemente que el CNE no permita inscribir las listas del Pacto Histórico, siendo fundamentales para constituir las mayorías de la Cámara de Representantes es un golpe a profundidad contra la constitución y la democracia. Estamos ante un golpe electoral", se lee en un mensaje en la cuenta de X del mandatario.

Publicidad

En un comunicado publicado la tarde de este miércoles referente a las decisiones del CNE frente a la participación de Cepeda en la consulta interpartidista y a la inscripción de candidatos al Congreso, el Pacto Histórico dijo que "se pretende anular las listas a la Cámara de Representantes en quince departamentos del país, profundizando aún más la afectación al derecho de participación política de millones de ciudadanas y ciudadanos".

Lea: Así reaccionaron candidatos del Frente por la Vida a la salida de Iván Cepeda de la consulta



Iván Cepeda anuncia que irá directo a primera vuelta tras retiro del Pacto Histórico de consulta

El partido Pacto Histórico anunció que se retira de la consulta de izquierda y que Iván Cepeda irá directo a la primera vuelta de las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo. Esto, luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) denegó este miércoles la participación del senador Cepeda en la consulta interpartidista de la izquierda, llamada "Frente por la Vida", prevista para el próximo 8 de marzo, con el fin de escoger un único candidato presidencial de ese sector y en la que también participarán el exsenador Roy Barreras, el exembajador de Colombia en Argentina Camilo Romero y el exministro del Interior Juan Fernando Cristo.

Publicidad

"Ante la arbitraria decisión del Consejo Nacional Electoral que viola los derechos del Pacto Histórico y de millones de ciudadanas y ciudadanos, retiraremos nuestra participación en la consulta del 8 de marzo de 2026; y me inscribo para la primera vuelta de las elecciones presidenciales de este año", escribió Cepeda en una publicación que acompaña de un video en la que detalla las razones de su decisión.

#LOÚLTIMO | El Consejo Nacional Electoral revocó la inscripción a la lista de la Cámara de Representantes por Bogotá del Pacto Histórico.



Siga la señal de Noticias Caracol En Vivo en https://t.co/yqNEZK7rZ3 pic.twitter.com/APls3VkNNW — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) February 4, 2026