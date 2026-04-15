Daniel Quintero será nombrado nuevo superintendente de Salud

Daniel Quintero será nombrado como superintendente de Salud para reemplazar a Bernardo Camacho, a quien el Gobierno de Gustavo Petro le aceptó la renuncia este 14 de abril.

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La hoja de vida del excandidato de la consulta del Frente por la Vida y exalcalde de Medellín, fue publicada en el Sigep para ese cargo.

Bernardo Camacho, que también había sido interventor de la Nueva EPS, dimitió a la Superintendencia de Salud por razones personales.



Aunque para el cargo habían sonado otros nombres, como el de Mónica González, quien estaba a cargo de la dirección de medidas especiales de la entidad, el Gobierno de Gustavo Petro habría definido que sea Daniel Quintero quien la lidere.



Con el polémico exalcalde de Medellín ya serían cinco los superintendentes de Salud que han pasado por la actual administración colombiana.



“No sabe nada de salud”

La designación del exalcalde ya ha causado malestar entre algunos miembros de la oposición, como el senador electo Andrés Forero, del Centro Democrático.

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El político aseguró que Daniel Quintero “no sabe nada de salud, pero que sí tiene todos los cuestionamientos a cuestas”.

Aseguró que a Quintero “lo acusan en Antioquia de haberse robado la capital de ese departamento”, pero que “Petro necesita una persona que le haga caso ciegamente” y que habría riesgo de que liquide “EPS de forma improvisada sin importar lo que vaya a pasar con los pacientes”.

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La bancada del Centro Democrático también rechazó el nombramiento, señalando que es “¡una bofetada a la ética pública! Sin el menor rastro de vergüenza, el Gobierno premia el saqueo: Daniel Quintero llega a la Supersalud blindado por la impunidad, a pesar de las 43 investigaciones que pesan sobre él y su círculo. Tras dejar a Medellín en cuidados intensivos, le entregan las llaves de la salud nacional. Es la estocada final: quien convirtió una ciudad en su botín personal, no tiene autoridad moral para vigilar nuestra salud. ¡Es un insulto inaceptable!”.

Enrique Gómez, director de Salvación Nacional, escribió: “La burla macabra se cuenta sola: nombrar a Daniel Quintero como superintendente de Salud”.



Daniel Quintero reaccionó al nombramiento

En su cuenta de X, el excandidato manifestó que “desde la Supersalud y con tecnología de punta voy a desmantelar el cartel de la salud que uribismo y neoliberales armaron para robarse la plata de los colombianos”.

“Cuántas madres han llorado a sus hijos, cuántos ancianos han muerto sufriendo porque las EPS prefieren el lucro antes que la vida. Empieza la verdadera reforma: intervención total, vigilancia férrea y justicia para los que saquearon hospitales. ¡El pueblo recuperará su derecho a la vida! No más lágrimas por avaricia”, añadió.

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