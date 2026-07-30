¿Quién es el presidente de la Comisión de Acusaciones, donde llegó la denuncia de Angie Rodríguez?

Este 29 de julio quedó elegido Carlos Alberto Cuenca Chaux, representante de Cambio Radical, como presidente de la Comisión de Investigación y Acusación para el periodo 2026-2027. La coequipera de Cuenca será Katherine Pulecio Gómez, quien fue elegida por unanimidad como secretaria de la corporación y tiene experiencia como contralora municipal de Armenia y gerente del aeropuerto Bonilla Aragón (Cali).

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La trayectoria de Carlos Alberto Cuenca Chaux

El nuevo presidente de la Comisión de Investigación y Acusación es egresado de la carrera de Mercadeo de la Universidad Cooperativa de Colombia, tiene especialización en Marketing Político y Estrategias de Campaña, y en Gobierno y Gestión Pública Territoriales en la Universidad Externado, además de una maestría en Comunicación Política en la misma universidad. Su trayectoria como parlamentario se remonta a 2008, cuando llegó como representante a la Cámara por el departamento de Guainía, a sus 33 años, para reemplazar a Sara Arabella Velásquez. En el periodo 2019-2020 fue presidente de la Cámara de Representantes.



La llegada de Chaux cobra especial relevancia en el contexto político mientras sigue desarrollándose el proceso judicial que inició Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre y actual gerente del Fondo de Adaptación. Y es que Cuenca quedó elegido como presidente de la Comisión el mismo día en que Rodríguez llegó a entregar la denuncia formal ante la corporación contra el presidente Gustavo Petro.



Cabe recordar que la función de esta célula legislativa es ser un órgano de control político de la Cámara de Representantes que recibe, investiga y tramita denuncias penales o quejas disciplinarias contra los altos dignatarios del Estado que cuentan con fuero constitucional. La corporación también tiene la capacidad de formular acusaciones constitucionales ante la Corte Suprema de Justicia. Así las cosas, Cuenca asumirá la responsabilidad de recibir las diversas denuncias, incluyendo la de Angie Rodríguez, en la que denuncia al presidente Petro por peculado por aplicación oficial diferente, constreñimiento ilegal, injuria y calumnia y tráfico de influencias. Gustavo Petro, por su parte, también anunció que denunciaría penalmente a la funcionaria por su ataque “calumnioso”, tras las entrevistas que ha dado Rodríguez.

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Las denuncias de Angie Rodríguez

Rodríguez aseguró este martes en entrevista con Blu Radio que su relación con el presidente Gustavo Petro se fracturó luego de negarse, el año pasado, a nombrar a Juliana Guerrero como viceministra de Juventud. Según relató, cuando se desempeñaba como directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), le manifestó al mandatario que no podía hacer ese nombramiento porque la joven, de 23 años y cercana al presidente, no contaba con un título profesional. "Yo le dije: 'No, señor presidente, porque ella no es profesional y por lo tanto no la puedo nombrar'", afirmó.

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El nombramiento finalmente no se concretó tras conocerse que Guerrero habría presentado un título universitario falso. Sin embargo, de acuerdo con Rodríguez, la joven continuó desempeñando funciones dentro del Gobierno con el respaldo del presidente. En la misma entrevista, la funcionaria también aseguró que la relación entre Petro y Juliana Guerrero "no era normal", debido a la influencia que, según ella, ejercía dentro del Ejecutivo. Además, denunció la existencia de una presunta red de corrupción encabezada por Juliana Guerrero y su hermana, Verónica Guerrero.

María Paula Rodríguez Rozo

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