Noticias Caracol  / POLÍTICA  / Defensora sobre riesgo electoral en más de 600 municipios: “Nada de esto es normal”

Defensora sobre riesgo electoral en más de 600 municipios: “Nada de esto es normal”

“No es normal que vivamos en un país en guerra, no es normal la violencia política”, afirmó Iris Marín, quien también se refirió a la diferencia de cifras de la Defensoría con el Gobierno nacional, quien señala que solo hay riesgo en 104 municipios.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 8 de oct, 2025
