Denuncian desmonte de la biblioteca de la Cancillería en Bogotá tras cierre parcial

En la noche del 29 de octubre empezó a circular en redes sociales una denuncia pública acompañada de un video que muestra cómo la Biblioteca Marco Fidel Suárez de la Cancillería fue desmontada en medio de la lluvia. El reclamo generó polémica en redes sociales y muchas preguntas que están a la espera de ser resueltas por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Academia Diplomática.



Y es que la Marco Fidel es una biblioteca que destaca por facilitar el acceso al patrimonio histórico y cultural que se preserva en el recinto a través de sus colecciones y la bibliografía especializada en ciencias sociales. Todo ese contenido habría sido trasladado en cajas y camiones, sin un destino conocido hasta ahora. El pasado 18 de septiembre, la Cancillería había anunciado que sus colecciones entrarían en una nueva “etapa técnica” a partir del día 21 de ese mes. Consistía en un plan parcial y temporal de los servicios. Para los usuarios internos quedaba disponible la consulta y reserva de libros, así como para los externos. (Lea también: Museo Nacional restituye las piezas retiradas de la sala de exposición en Bogotá tras orden de juez)

🚨 Urgencia por Biblioteca de Cancileria 🚨 Sin de Protoloco y en medio de lluvia la cancillería desmonta su Biblioteca @petrogustavo pic.twitter.com/k4Sl5eYnfp — Harol Gonzalez (@DuqueHarol) October 30, 2026

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La Asociación Diplomática y Consular de Colombia (ASODIPLO), por otro lado, se pronunció al respecto y manifestó profunda preocupación. A esto se le suma un llamado urgente al Ministerio para que informe sobre las condiciones en las que se está realizando este procedimiento, los protocolos técnicos de conservación, embalaje y transporte, así como las razones administrativas que motivaron la decisión. (Le puede interesar: Llegaron los drones MQ-9A Reaper a Colombia: quién los operará y para qué serán usados)

ASODIPLO presentó un derecho de petición el pasado 21 de octubre, dirigido al canciller, en el que solicitó información detallada sobre el plan de traslado de la biblioteca. De momento, no han recibido respuesta, aunque tampoco han recibido información sobre este tema en particular.



Si bien se ha rumoreado desde algunos medios de comunicación que el espacio de la Biblioteca Marco Fidel Suárez sería usado para hacer una capilla para misas católicas, no se ha conocido un pronunciamiento oficial que confirme o descarte esto. La Cancillería tampoco ha emitido un comunicado oficial para explicar el movimiento y el silencio ha prevalecido hasta la publicación de este artículo en la plataforma.



María Paula Rodríguez Rozo

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