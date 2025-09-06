El senador Efraín Cepeda lanza su precandidatura presidencial para 2026

El senador del partido Conservador, Efraín Cepeda, anunció su precandidatura presidencial para las elecciones de 2026 este sábado 6 de septiembre, durante un evento de ese movimiento político que se llevó a cabo en Ibagué, capital del Tolima. "Quiero decirles que quiero ser el próximo Presidente de la República conservador, y que frente a esta hermosa gente del Tolima me lanzó a la Presidencia, porque sé cómo ganarle a Petro", dijo ante la multitud.

"Aquí no se puede improvisar, el partido Conservador tiene que irrumpir en el escenario político (...) El único que ha derrotado a Petro siete veces es Efraín Cepeda, y con la ayuda de ustedes, y de este maravilloso equipo, lo vamos a derrotar para la Presidencia de la República. Aquí vamos a devolverle la paz al país (...) No tienen más derecho los violentos que los ciudadanos, fuera los violentos", añadió.

El senador Cepeda fue el presidente del Congreso de la República en el periodo pasado, cuando esta corporación debía decidir acerca de importantes reformas que había planteado el gobierno de Gustavo Petro, como la labora. Cepeda es economista industrial y especialista en altas finanzas, y ha sido Senador de la República por 18 años consecutivos, desempeñándose como Primer Vicepresidente del Senado, dos veces Presidente y dos veces Vicepresidente de la Comisión Cuarta de esta institución.



Noticia en desarrollo...