POLÍTICA

El senador Efraín Cepeda lanza su precandidatura presidencial para 2026

El anuncio lo hizo durante un evento del partido Conservador en Ibagué, donde dijo que él sabe "cómo ganarle" al presidente Gustavo Petro.

Por: Laura Valentina Mercado
Actualizado: septiembre 06, 2025 06:31 p. m.
Efraín Cepeda en instalación del Congreso: "Sin separación de poderes no hay República"
Efraín Cepeda fue presidente del Senado para el período 2024-2025.
Colprensa