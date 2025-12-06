En vivo
Cabezote sección POLÍTICA Noticias Caracol 2025 DK
POLÍTICA  / Abelardo de la Espriella no participará en consulta interpartidista: envió carta a Álvaro Uribe

Abelardo de la Espriella no participará en consulta interpartidista: envió carta a Álvaro Uribe

El abogado y aspirante presidencial sostiene en la misiva que Defensores de la Patria, que promueve su campaña, no es un partido tradicional sino un movimiento popular.

Por: EFE
Actualizado: 6 de dic, 2025
Abelardo de la Espriella.
