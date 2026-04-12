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Centro Democrático denuncia amenaza contra Paloma Valencia tras difusión de imagen en redes

La difusión de una imagen en la que se simula el fallecimiento de Paloma Valencia generó una fuerte controversia y fue calificada por su partido como una amenaza directa de muerte. Así reaccionaron.

Por: EFE
Actualizado: 12 de abr, 2026
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Editado por: Heidy Carreño
Centro Democrático denuncia amenaza contra Paloma Valencia tras difusión de imagen en redes
Paloma Valencia -
Colprensa

La candidata presidencial Paloma Valencia, del partido de derecha Centro Democrático, recibió una amenaza de muerte tras la difusión en redes sociales de una imagen con estética fúnebre que simula su fallecimiento, lo que generó una ola de debate y rechazo por parte de los usuarios.

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El montaje, que circula en forma de capturas de pantalla, muestra una fotografía en blanco y negro de la candidata junto a los años "1978-2026" y el mensaje "Descanse en paz", acompañado de una corona de flores.

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La publicación original fue compartida en TikTok por un usuario que posteriormente eliminó el contenido, aunque el pantallazo continúa replicándose en distintas plataformas.

Colombia está a menos de dos meses de las elecciones presidenciales, cuya primera vuelta está prevista para el próximo 31 de mayo, y Paloma Valencia ocupa el tercer lugar en la intención de voto, según una encuesta divulgada esta semana.

Reacciones ante la amenaza

El Centro Democrático calificó la imagen como una "amenaza directa" contra su candidata. En un comunicado, el partido aseguró que este tipo de contenidos "busca sembrar odio contra la oposición" y advirtió que el uso de la muerte como herramienta política evidencia un deterioro del debate democrático.

La colectividad también recordó antecedentes de violencia política en Colombia y subrayó que hechos como este no pueden ser minimizados.

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"Colombia no puede olvidar que líderes han sido asesinados por defender sus ideas", señaló, en referencia al asesinato del senador y también candidato presidencial Miguel Uribe Turbay, quien murió a tiros en un atentado en Bogotá.

Ese magnicidio, perpetrado en 2025, es considerado uno de los hechos más graves contra la democracia colombiana en las últimas décadas y ha reavivado las preocupaciones sobre la seguridad de los líderes políticos en el país.

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El expresidente Álvaro Uribe Vélez (2002-2010) rechazó la imagen en su cuenta de X con un mensaje de alerta: "Ojo con estos bandidos cobardes, todos tenemos que cuidar a Paloma. ¿Por qué hay redes que se prestan para esto?", escribió.

Por su parte, el ministro del Interior, Armando Benedetti, rechazó "de manera categórica" las amenazas de muerte contra la candidata y denunció además la vandalización de una de sus sedes de campaña en Bucaramanga, capital del departamento de Santander (este).

"Desde el Gobierno Nacional hemos brindado todas las garantías de seguridad, especialmente a los candidatos de la oposición, con medidas anticipadas y sin sesgos políticos", escribió en su cuenta de X, donde añadió que las autoridades "están actuando para esclarecer los hechos y reforzar la protección".

Asimismo, la Procuraduría General de la Nación recalcó la importancia de garantizar la seguridad de los actores políticos, especialmente en esta época electoral. "El Procurador General, Gregorio Eljach, condena las amenazas en contra de la senadora y candidata presidencial Paloma Valencia y los hechos de hostigamiento a la sede del Centro Democrático en Bucaramanga", afirmó la entidad en su cuenta de X.

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AGENCIA EFE
EDITADO POR HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

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