Elecciones en Colombia | Así votó la región Caribe la segunda vuelta presidencial

Con el 99,98 % del preconteo en todo el país, el candidato Abelardo de la Espriella es el nuevo presidente electo de Colombia con más de 12.958.000 votos, frente al candidato Iván Cepeda, quien ostenta más de 12.707.700 votos. Como en cada elección presidencial, el Caribe es una de las regiones más importantes para analizar y que en algunos casos definieron quién llegó a la Casa de Nariño. Aunque el ganador en el Caribe fue el candidato del oficialismo, esto no le alcanzó para lograr hacerse con la Presidencia.



Comenzando en el departamento de La Guajira, el candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, ha obtenido 198.557 votos, lo que representa el 60,45 % a su favor. Por su parte, Abelardo de la Espriella cuenta con 126.501 votos, que traduce un 38,51 %.

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Por el lado de San Andrés y Providencia, la votación quedó así: el candidato Iván Cepeda, con el 100% de las mesas informadas, obtuvo el 53,80 %; es decir, 12.311 votos. Abelardo de la Espriella se quedó con el 42,80 % de los sufragios, obteniendo así 10.024 votos.

En Atlántico, el candidato Iván Cepeda también ganó, obteniendo 732.403 votos, lo que traduce un 58,61 %. De la Espriella, en el departamento del Atlántico se quedó con el 40,42 %; es decir, 505.091 votos.



En el departamento de Bolívar, Iván Cepeda le ganó a Abelardo de la Espriella con 591.000 votos, lo que significa un 59,51 %. El candidato de la derecha obtuvo 391.458 votos; lo que se traduce en el 39,36 % de las mesas informadas.



Con el 100 % de las mesas, el preconteo en el departamento del Magdalena indicó que Iván Cepeda ganó con el 57,02 %, obteniendo 347.228 votos. Por su parte, Abelardo de la Espriella tuvo 255.098 votos; es decir, el 41,89 %.

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En el departamento del Cesar, Iván Cepeda también gabó y se quedó con el 50,88 %, obteniendo 281.730 votos. Abelardo de la Espriella, con el 47,97 %, obtuvo a su favor 265.645 votos.

En el departamento de Sucre, con el 100 % de las mesas informadas, el candidato Iván Cepeda obtuvo 279.312 votos, lo que significa el 59,19 %. Por su parte, con el 39,92 %, el candidato De la Espriella se quedó con 188.380 votos.

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Finalmente, en el Córdoba, el candidato Iván Cepeda ganó con el 58,88 %, obteniendo 499.149 votos. Por su parte, Abelardo de la Espriella tuvo 249.190 votos, lo que se traduce en el 40,77 %.



Iván Cepeda reconoce resultados del preconteo electoral

El candidato presidencial de izquierda Iván Cepeda reconoció este domingo los resultados preliminares de la segunda vuelta electoral en Colombia, que otorgan una ajustada victoria al ultraderechista Abelardo de la Espriella, aunque anunció que su campaña impugnará 33.000 mesas de votación durante el escrutinio oficial.

“Hemos llegado a esta última instancia con la más estrecha diferencia en votos que registre cualquier elección de segunda vuelta en la historia electoral colombiana”, afirmó Cepeda ante sus seguidores en Bogotá, tras conocerse el 99,91 % de las mesas informadas, con 12,7 millones de votos para él (48,70 %) frente a 12,9 millones de De la Espriella (49,65 %).

El aspirante del Pacto Histórico reiteró su respeto por las reglas democráticas y el resultado del preconteo: “Lo hemos afirmado, el Pacto Histórico y la Alianza por la Vida, todas y todos nuestros dirigentes somos demócratas. Lejos de nosotros el autoritarismo y la arbitrariedad. El preconteo que se ha realizado en la noche de hoy lo reconocemos como un dato oficial”.

No obstante, informó que ya se inició la impugnación de miles de mesas: “Nuestro grupo de testigos, decenas de miles de abogadas y abogados, están procediendo a impugnar 33.000 mesas en todo el país. Una a una deberán ser objeto del escrutinio”. Cepeda también advirtió que defenderá los avances sociales del actual gobierno, que termina el 7 de agosto: “No vamos a permitir, lo decimos con claridad, haciendo uso de la fuerza de la democracia, de la movilización y de la acción política que retrocedan las conquistas sociales que hemos construido en estos años en Colombia”.

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Finalmente, el senador manifestó disposición al diálogo: “Estamos dispuestos al diálogo, estamos dispuestos a la concertación, siempre y cuando sea respetuosa”, y resaltó la participación del 63,57 % como “una buena noticia para el país”.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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