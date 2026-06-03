Lo que dijo De la Espriella tras las declaraciones del presidente Trump sobre su candidatura

El candidato Abelardo de la Espriella se pronunció luego de lo que el presidente Donald Trump dijo sobre él en su red Truth Social.

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Trump hizo público su apoyo al abogado, al que describió como un líder "inteligente, fuerte y decidido" que lucha por su país y aseguró que, de llegar a la Presidencia, impulsaría el crecimiento económico, la creación de empleo, el comercio, la lucha contra el crimen y el narcotráfico, así como el restablecimiento de la "ley y el orden".

La felicitación de Trump llegó horas después de que la Registraduría Nacional de Colombia informara que el escrutinio de la primera vuelta coincide en un 99,94 % con el conteo preliminar del domingo que dio a De la Espriella como el más como el más votado, seguido por el candidato de gobierno, Iván Cepeda. (Lea también: Registraduría responde a versión de Petro sobre supuesto fraude en las elecciones presidenciales)



La declaración de Trump fue rechazada por el presidente Gustavo Petro, que calificó las palabras de su homólogo estadounidense como una intromisión en el proceso electoral colombiano.



"Cuando un país interviene en las decisiones de otro país. Muere la libertad. Invito a toda Colombia a votar en plena libertad y no volvernos ni esclavos ni colonia de nadie", expresó Petro en X.



“Muy honrado”

De la Espriella agradeció el respaldo que le expresó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a quien considera un aliado "determinante para combatir el crimen y el narcoterrorismo" en el país.

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De la Espriella, candidato del movimiento Defensores de la Patria, que el domingo alcanzó la mayor votación en la primera vuelta presidencial con 10,3 millones de votos (43,74 %), dijo en una entrevista con la revista Semana sentirse "muy honrado por el apoyo decidido del presidente Trump y de todo su Gobierno, un Gobierno con el que tengo muy buenas relaciones".

El abogado, que disputará la segunda vuelta el 21 de junio con Iván Cepeda, quien obtuvo la segunda votación el domingo con 9,6 millones de apoyos (40,90 %), reafirmó que Estados Unidos es fundamental para "combatir el crimen, el narcoterrorismo y poder liberar a Colombia de una buena vez de tanto dolor y de tanta violencia".

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En un mensaje publicado en la mañana del miércoles 3 de junio, el candidato agregó: "Con la cabeza en alto y el corazón lleno de gratitud patriótica, recibo sus palabras y su apoyo inquebrantable. ¡Gracias, Señor Presidente!".

Dear President Donald J. Trump, @realDonaldTrump



With my head held high and a heart full of patriotic gratitude, I receive your words and your steadfast support. Thank you, Mr. President!



In you, I see a leader of true strength and conviction—one who refuses to yield to… pic.twitter.com/S5tjXdL8uv — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) June 3, 2026

De la Espriella, llamado el Tigre por sus seguidores, enfatizó que en un eventual gobierno suyo prevalecerá la relación comercial con Estados Unidos, que "son nuestro primer socio comercial. En la era del tigre, esas relaciones con los Estados Unidos para combatir el crimen y llevar el comercio entre las dos naciones a un lugar nunca antes visto será determinante y fundamental". (Lea también: MOE de la Unión Europea "descarta cualquier tipo de fraude" en elecciones presidenciales de Colombia)

AGENCIA EFE

EDITADO POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL