El presidente Gustavo Petro denunció que el cuadro que simboliza su presidencia fue retirado de la Casa de Nariño. Tradicionalmente, los mandatarios de Colombia están referenciados en el hall o galería de expresidentes, como un espacio de memoria histórica.

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“Se trata de anular la diferencia en nuestra historia. Los procesos donde se niega el arte, y a las personas que no son afines al pensamiento oligárquico, simplemente se prohíben, se censuran, se vetan. Nos volvemos realmente inolvidables”, mencionó Petro.

Y es que en un video publicado por el presidente Abelardo de la Espriella, el cual luego fue eliminado en redes sociales, confirmaría el retiro del cuadro de Petro. En las imágenes se alcanzaba a notar que en el pasillo de los expresidentes estaba la pieza de Iván Duque y el espacio del lado estaba vacío.



El analista político Gabriel Cifuentes señaló que “es algo inédito y es algo que rompe con una costumbre republicana de honrar a los presidentes y mandatarios elegidos democráticamente. Creo que este acto tiene una dosis de provocación, pero también una dosis de infantilismo político”.



Hay polémica por el retiro del cuadro del expresidente Gustavo Petro de la Galería de los Expresidentes en la Casa de Nariño. ¿Qué implicaciones puede tener esto? Los detalles de este y otros temas en #ElRadarDeLaPolítica.



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Pedro Viveros, analista político, agregó que “es una mala copia de lo que hizo Donald Trump en Casa Blanca, cuando también disminuyó la importante presencia del expresidente Joe Biden en los pasillos de la Casa Blanca”. Agregó que “es una mal copia” porque “Colombia siempre ha sido un país institucionalista, nunca había caído en las manos de este tipo de desconocimientos, porque -gústenos o no- Gustavo Petro ocupó cuatro años esa casa y fue Presidente de Colombia".

Desde su perspectiva, el retiro del cuadro tiene un trasfondo político: “Es la respuesta a una pelea que hay entre esos dos sectores. Uno es que Petro no reconoce ni tampoco Iván Cepeda a De la Estrella como presidente, y la respuesta es que ellos tampoco han reconocido, o no quieren reconocer, el estatus de expresidente en la Casa de Nariño de Petro".

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Pese a la polémica suscitada y que es comentada en redes sociales, la Presidencia de la República no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre el retiro del cuadro y si este será temporal o permanente.

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