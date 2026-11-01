Las reacciones que dejó la muerte de Antonio Navarro Wolff en el sector político

La muerte de Antonio Navarro Wolff, exintegrante de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, exsenador y exministro, fue confirmada este domingo 1 de noviembre por su familia. El dirigente político falleció a los 78 años. La noticia provocó reacciones de figuras políticas de diferentes sectores, que destacaron distintos aspectos de su trayectoria pública.



Reacciones tras la muerte de Antonio Navarro Wolff

Uno de los mensajes fue publicado por el senador Iván Cepeda, quien señaló que conoció a Navarro hace más de tres décadas y destacó su papel dentro de las corrientes de izquierda y del progresismo en Colombia. En su pronunciamiento afirmó que su serenidad en momentos decisivos y sus convicciones democráticas y sociales forman parte del legado político que deja.

"Tengo por él gran admiración y respeto como uno de los más destacados dirigentes de las izquierdas y del progresismo en Colombia. Su serenidad en momentos decisivos, sus convicciones democráticas y sociales, hacen parte de nuestro legado político. Vivirá siempre en nuestra memoria", agregó Cepeda.

ANTONIO NAVARRO WOLF



A Antonio lo conocí hace más de tres décadas.



Tengo por él gran admiración y respeto como uno de los más destacados dirigentes de las izquierdas y del progresismo en Colombia.



Su serenidad en momentos decisivos, sus convicciones democráticas y sociales,… pic.twitter.com/4p7HAvDCo6 — Iván Cepeda Castro (@IvanCepedaCast) November 1, 2026

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Humberto de la Calle recordó su trabajo en la Constitución de 1991

El exvicepresidente Humberto de la Calle recordó la relación institucional que mantuvo con Navarro durante el proceso que condujo a la expedición de la Constitución Política de 1991. Según indicó, mientras Navarro ejercía como copresidente de la Asamblea Nacional Constituyente, él participaba como ministro delegado del Gobierno.



"Puedo testimoniar sobre su vocación de servicio, sus miras afincadas en la búsqueda del bien común, su inteligencia y su liderazgo constructivo. Mucho de la Constitución, que recoge un enorme consenso nacional, se le debe a él. Hace parte de un legado que en estos momentos es digno de proteccion y salvaguarda", escribió. De la Calle también envió un mensaje de solidaridad a los familiares, amigos y allegados del exsenador.



Dirigentes de distintos sectores enviaron condolencias

El excongresista Mauricio Toro recordó varios de los cargos públicos ocupados por Navarro a lo largo de su carrera política, entre ellos su paso por el M-19, la Asamblea Constituyente, el Ministerio de Salud, la Gobernación de Nariño y el Senado de la República. "Su voz ronca y característica, fue guía y sabiduría en muchos debates para los nuevos liderazgos del Partido Verde. Nos hará falta su sabiduría paciente y cariñosa. Paz en su tumba y fortaleza a su familia", dijo Todo.



Por su parte, el expresidente Álvaro Uribe Vélez manifestó su solidaridad con familiares y amigos de Navarro. En su mensaje aseguró que las diferencias ideológicas entre ambos nunca impidieron una relación basada en el respeto institucional.

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"Toda mi solidaridad con los familiares y amigos del doctor Antonio Navarro Wolff, quien falleció hoy. Su pensamiento contrario no afectó una relación respetuosa especialmente cuando coincidimos él en la Gobernación de Nariño y yo en el Gbno Nacional. El Dr Navarro daba razón de nuestro apoyo a todos los mandatarios regionales y locales sin que importara el origen político de su elección", escribió Uribe en su cuenta en X.

Toda mi solidaridad con los familiares y amigos del Dr Antonio Navarro Wolff, quien falleció hoy. Su pensamiento contrario no afectó una relación respetuosa especialmente cuando coincidimos él en la Gobernación de Nariño y yo en el Gbno Nacional. El Dr Navarro daba razón de… — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) November 1, 2026

También se pronunció el senador de la Alianza Verde, Ariel Ávila, quien lamentó la muerte de Navarro y destacó algunos de los momentos más importantes de su trayectoria política. En un mensaje publicado en sus redes sociales, lo describió como un "gran líder político colombiano" y recordó su papel en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, así como su defensa de los procesos de paz.

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"Con profunda tristeza despedimos a Antonio Navarro. Adiós a un gran líder político colombiano. Presidente de la Constituyente del 91. Luchador de la Paz. Candidato presidencial. Paz en su tumba, un abrazo para su familia", escribió el congresista.

El exministro Mauricio Lizcano también destacó la trayectoria pública de Navarro: “Colombia despide a un protagonista de su historia política, un firmante de la paz del M-19, copresidente de la Asamblea Constituyente de 1991, ministro de Salud, alcalde de Pasto, gobernador de Nariño y congresista”, escribió Lizcano.

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Por su parte, Sergio Fajardo dijo esto: "Tuve la oportunidad de compartir con Antonio en muchas oportunidades. Un líder decente con quien se podía conversar, discrepar y construir, con una virtud escasa en estos tiempos: en él se podía confiar. Su voz ha hecho falta en estos tiempos. Hará falta. Sentido pésame para su familia y amistades".

Tuve la oportunidad de compartir con Antonio en muchas oportunidades. Un líder decente con quien se podía conversar, discrepar y construir, con una virtud escasa en estos tiempos: en él se podía confiar. Su voz ha hecho falta en estos tiempos. Hará falta. Sentido pésame para su… pic.twitter.com/gtxYQdymw2 — Sergio Fajardo (@sergio_fajardo) November 1, 2026

Entre las reacciones también estuvo la de la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, quien afirmó que la noticia le produjo una "profunda tristeza" y aprovechó para destacar la forma en que Navarro entendía el ejercicio de la política.

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En su pronunciamiento, recordó una reflexión del exdirigente sobre el trabajo realizado durante la Asamblea Constituyente, cuando compartió responsabilidades con líderes de corrientes políticas diferentes. Según escribió, Navarro resaltaba que aquel proceso se desarrolló en un ambiente "constructivo, de trabajo conjunto" porque, en sus palabras, "todos queríamos acertar".

Marín señaló que esa visión constituye una lección vigente para el país. "Qué manera tan valiosa de entender la responsabilidad de hacer política", expresó al referirse a la capacidad de construir acuerdos entre sectores con posiciones distintas.

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La defensora también destacó lo que consideró una de las principales características de Navarro durante su vida pública. "Siempre admiré su inteligencia, su carácter sereno y constructivo, su capacidad para defender sus ideas con claridad, sin estridencias ni afán de protagonismo", escribió.

En otra parte de su mensaje, sostuvo que el exdirigente dejó una enseñanza sobre la importancia del diálogo en la democracia. "Navarro nos deja una lección que no deberíamos olvidar: la paz se honra cumpliendo la palabra, y la democracia se fortalece reconociendo al otro, no buscando derrotarlo", manifestó.

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El expresidente Iván Duque también expresó sus condolencias tras conocerse la muerte de Antonio Navarro Wolff y recordó la relación que construyeron durante su paso por el Congreso de la República. Duque señaló que compartió con Navarro en la Comisión Tercera del Senado y destacó que, pese a las diferencias ideológicas que mantenían, lograron construir una relación basada en el diálogo. "A pesar de nuestras diferencias políticas, fuimos capaces de llegar a acuerdos y construir una amistad en la que primaron siempre la sinceridad, la franqueza y el respeto por el otro", escribió.

En su mensaje, el exmandatario también hizo referencia a la capacidad de Navarro para impulsar consensos en momentos clave de la vida institucional del país. "Su nombre, como copresidente de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, junto a Álvaro Gómez Hurtado y Horacio Serpa Uribe, quedará en nuestra historia como testimonio de su voluntad de buscar acuerdos pensando en Colombia", afirmó.

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