Cabezote sección POLÍTICA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / POLÍTICA  / Gustavo Bolívar y Susana Muhamad desisten de su candidatura presidencial y respaldarán a Iván Cepeda

Gustavo Bolívar y Susana Muhamad desisten de su candidatura presidencial y respaldarán a Iván Cepeda

El Pacto Histórico anunció este viernes que irá a consulta el próximo 26 de octubre para elegir su candidato presidencial entre Iván Cepeda, Carolina Corcho y Daniel Quintero. Los demás precandidatos, entre quienes estaban Bolívar y Muhamad, desistieron de su aspiración.

Por: William Moreno Hernández
Actualizado: 26 de sept, 2025
Gustavo Bolívar y Susana Muhamad.
Colprensa

