Gustavo Bolívar y Susana Muhamad desisten de su candidatura presidencial y respaldarán a Iván Cepeda

El Pacto Histórico tomó varias decisiones de cara a las elecciones presidenciales y legislativas de 2026. Uno de los anuncios es que sí irá a consulta el próximo 26 de octubre, como lo establece el calendario electoral de la Registraduría Nacional, para elegir a su candidato presidencial. Y lo hará solo entre tres precandidatos: Iván Cepeda, Carolina Corcho y Daniel Quintero. Los demás, según informó el movimiento político del presidente Gustavo Petro, desisten de su aspiración.

En ese contexto, la exministra de Ambiente Susana Muhamad y el ex director del Departamento de Prosperidad Social Gustavo Bolívar, dos de los seis aspirantes que desistieron de su aspiración, anunciaron que apoyarán la candidatura a Iván Cepeda.

"He decidido apoyar irrestrictamente la candidatura de Iván Cepeda a la Presidencia de la República. La lucha social, el cambio ético, la fuerza de la convicción en el pueblo y los derechos harán de Iván Cepeda un gran Presidente. Vamos a aportar nuestra plataforma #SiembraFuturo y la ambición ambientalista y feminista que el próximo gobierno del cambio debe tener", escribió Muhamad en su cuenta de X.



Por su parte, Bolívar, a través de un video, afirmó: "He decidido, con mucha alegría, con mucho amor, apoyar a Iván Cepeda, que es un hombre que sí me representa; es un hombre coherente, es un hombre decente en el cual me voy a sentir muy representado y quiero decirle a Iván que voy a trabajar por su campaña con mucha grandeza, con mucho amor y con mucha alegría".

Noticia en desarrollo.