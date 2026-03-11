Así habría planeado Hugo Fernando Silva accidente de su expareja en Bogotá para ocultar feminicidio

El 12 de diciembre de 2025, Hugo Fernando Silva habría planeado un accidente de tránsito en inmediaciones del Jardín Botánico, en la localidad de Engativá, de Bogotá, para ocultar el feminicidio de su expareja y el crimen de su bebé, de solo 10 meses. (Lea también: Nuevos detalles en caso de acusado de aparentar accidente vial tras asesinar a mujer y a su bebé)

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Por los daños que sufrió el vehículo, las autoridades no imaginaron que dentro de este hubiera dos personas sin vida. También hallaron a una persona herida, quien sería la responsable de un doble crimen que vino a descubrirse semanas después.

Aunque inicialmente se creyó que la mujer había sufrido un infarto por el impacto del accidente en Bogotá, los videos de cámaras de seguridad, muestras biológicas recuperadas en el automotor y otras evidencias llevaron a determinar que su deceso fue causado por un tercero, en este caso, presuntamente su expareja.



Cronología del accidente en Bogotá que terminó siendo un feminicidio

Según la investigación, Silva estaba cuidando al bebé en su casa, en el occidente de la capital colombiana. Presuntamente acabó con su vida por medio de agitación violenta de su cuerpo, conocida como zarandeo.



Luego condujo hasta la avenida Rojas, en Engativá, para encontrarse con la madre del menor y trasladarla al sector de Villa Luz y allí recoger a su hijo, señala la Fiscalía.



Con el niño en el carro, la mujer se percató de que el menor de edad estaba muerto y le reclamó airadamente, por lo que su acompañante presuntamente la atacó con un cuchillo. Permanecieron dentro del vehículo durante casi dos horas.

Publicidad

En una bahía de la localidad de Engativá, según el fiscal del caso, se registró el feminicidio sobre las dos de la madrugada. Silva, detalló, le causó una herida directa en la arteria carótida izquierda.

Luego, el sujeto procedió a “limpiar el interior del vehículo utilizando luz para verificar que la sangre que allí reposaba desapareciera por completo” y desapareció algunos artículos que lo comprometían, precisó en el ente acusador.

Publicidad

Según investigadores, después del crimen el hombre condujo hasta la calle 63 y estrelló el carro contra un árbol, con lo que el carro particular quedó sobre el separador. Así pretendió simular un accidente.

Ya con el automotor en posición, manipuló el cuerpo de su expareja para hacer creer que ella era la causante del siniestro vial, pese a que la víctima no sabía manejar. El hombre, en el puesto del copiloto y con algunas lesiones, supuestamente estaba inconsciente cuando llegaron dos ambulancias, un carro de bomberos y policías para atender el accidente en Bogotá. (Lea también: "Los muertos no conducen": fiscal del caso de mujer y bebé asesinados dentro de carro en Bogotá)

Algunas versiones señalan que fue tal el cálculo de este sujeto que también habría colocado el cuerpo del bebé en el piso del vehículo para fingir que, en medio del fuerte impacto, su cuerpo se golpeó con uno de los vidrios y cayó al lado de las sillas.

Pese al orquestado plan, el trabajo de policía judicial realizadas por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y los análisis del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses evidenciaron que la madre presentaba una herida en el cuello ocasionada con arma cortopunzante y que su bebé tenía lesiones compatibles con un zarandeo, sucedido antes del supuesto siniestro. (Lea también: Las pistas que dejó hombre señalado de fingir accidente para tapar crimen de mujer y bebé en Bogotá)

Publicidad

Por estos hechos, Silva fue imputado por los delitos de homicidio y feminicidio, las dos conductas agravadas; además de ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio.

El sujeto no aceptó los cargos y deberá cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.

Publicidad

NOTICIAS CARACOL