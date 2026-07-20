"Volverán la fumigación y los bombardeos": Abelardo de la Espriella desde el Túnel del Toyo

Desde el túnel del Toyo, la obra de infraestructura más grande de Antioquia, Abelardo de la Espriella realizó un discurso este 20 de julio, día en que se conmemora la Independencia de Colombia. El presidente electo, además de resaltar los esfuerzos de la gobernación de Antioquia para terminar la obra, enfatizó en que volverán las fumigaciones de cultivos ilícitos y los bombardeos contra los grupos ilegales. Además, anunció a Jorge Jaller como embajador de Colombia en Venezuela.

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“Volverán las fumigaciones. No se preocupe señor gobernador, traeremos seguridad para Antioquia, bandido que no se someta le daremos de baja como es derecho correspondiente, volverá la fumigación y los bombardeos señor gobernador, usted tranquilo que ya pronto en 19 días va a cesar la horrible noche", aseguró De la Espriella.

Sobre la obra del túnel del Toyo o de la Nueva Vía al Mar, la cual busca reducir de manera significativa los tiempos de transporte y facilitar el comercio en la región, el presidente electo resaltó que el departamento aportó alrededor de 3 billones de pesos para terminar la obra, haciendo contrapeso al "bogocentrismo que asfixia las regiones (...) donde una montaña dijo que no, un pueblo dijo que sí".



"Los acuerdos técnicos alcanzados, las adiciones presupuestales logradas con el sector privado, el diálogo sostenido, paciente, terco, necesario, todo eso demuestra algo que va más allá de un túnel, demuestra que Antioquia tiene una capacidad de gestión que trasciende los cambios de gobierno de Bogotá. Los gobiernos nacionales pasan, las administraciones cambian, pero Antioquia permanece como una roca con su vocación de trabajo, con su cultura de gestión, en un peldaño más hacia la meta", aseguró en el discurso.



En ese sentido, dio la instrucción a la ministra de Transporte designada, Elsa Noguera, para que priorice la terminación de esta obra, que tiene alrededor del 87% de ejecución. “Es una instrucción que debe cumplir desde ya en término de la distancia, los contratistas, deben hacer lo que sea necesario para materializar este sueño del pueblo pequeño. Es una orden señora ministra, prioridad en el gobierno del tigre, todo lo que sea para esta tierra de patriotas“, dijo.

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Durante este acto conmemorativo, los himnos de Antioquia y Colombia fueron interpretados por Paola Jara y Jorge Villamizar, acompañados por la Orquesta Departamental de Antioquia. Además, se le rindió homenaje a Gonzalo Mejía Trujillo, el empresario antioqueño que hace más de un siglo comprendió la importancia de conectar a Antioquia con el mar de Urabá.

De la Espriella también estuvo en el desfile militar en Medellín, donde aseguró que se posesionará en una guarnición militar. "Seré el primer defensor de nuestros policías y soldados (...) Aquellos que no se quieran someter al imperio de la ley tendrán que caer bajo el fuego de las armas del Estado", indicó.

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LAURA VALENTINA MERCADO

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