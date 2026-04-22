Juliana Guerrero iba regularmente a la Casa de Nariño “y dije ‘a qué hora estudia’”: Angie Rodríguez

Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre, habló en Noticias Caracol sobre la tormenta política en la que está envuelta y cómo comenzaron todos sus problemas, señalando a Juliana Guerrero como una de las causas de esa situación. (Lea también: Angie Rodríguez denuncia que le pusieron un espía y revela chats de él presuntamente con Carrillo)

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Según su denuncia, cuando hizo la alerta sobre la hoja de vida de la joven no sabía “que me estaba enfrentando a unas afectaciones que ya rayan en lo criminal”.



“Ella no tenía filtro”

Angie Rodríguez relató que cuando ella asumió la dirección del Dapre “ella (Juliana Guerrero) ya estaba”.

“Ella no tenía filtros”, refiriéndose a que Juliana Guerrero podía moverse tranquila en el Palacio y que, incluso, “tuve un tiempo en que compartí con ella porque estaba en el Dapre, ella iba con mucha regularidad a la Casa de Nariño y dije ‘a qué horas estudia’”.



Al ser preguntada sobre si también entraba con libertad al despacho del presidente Gustavo Petro, la exdirectora solo respondió: “No quiero hablar de eso”.



Sostuvo que la joven “se la pasaba en Palacio hasta que llegó el pastor (Alfredo) Saade y eso la sacó corriendo de ahí. No sé qué tema tenga con el pastor, pero cuando el pastor Saade llega como jefe de despacho, ella no vuelve a la Casa de Nariño. Ahí es cuando empieza todo el tema conmigo”.

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No obstante, añadió, Juliana Guerrero “retoma otra vez en el Dapre cuando llega su recomendada, que es la señora Nhora Mondragón, que es la que me reemplaza a mí en el Dapre”. (Lea también: Angie Rodríguez asegura que Juliana Guerrero fue quien nombró a la nueva directora del Dapre)

Incluso reveló que “hace poco la vieron” en Palacio, negándose a dar detalles sobre el vínculo que habría entre la joven y el presidente Petro.



La denuncia contra Juliana Guerrero

“Parte de esta tormenta inicia cuando denuncio que la señora Juliana Guerrero no cumplía con el perfil para ser viceministra de Juventudes. Me parecía eso una falta de respeto con muchas personas que, como yo, de origen humilde y popular, se habían esforzado en estudiar, y con más limitaciones”, dijo, precisando que ella era madre soltera y menor de edad cuando adelantó sus estudios para llegar hasta donde está.

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“Decía ‘esto no es correcto, por qué se tiene que premiar este tipo de cosas’, me opongo a eso y ahí me gano una de las enemigas más feroces, que posteriormente se une presuntamente con el señor Carlos Carrillo y presuntamente con el señor Raúl Moreno, jefe de despacho presidencial”, expresó.

Angie Rodríguez le informó al presidente Petro sobre sus reparos respecto a Juliana Guerrero, pero dijo que no quería recordar lo que el mandatario le contestó.

Sobre las irregularidades respecto a Juliana Guerrero, aclaró que “cuando uno hace las publicaciones de la hoja de vida es para que la ciudadanía envíe observaciones y nos hagan las alertas”.

Sobre lo que decía en su currículum, Angie manifestó que había “una cosa extraña y es que en menos de 15 días ella apareció con título. Pensé, esto no es normal, en 15 días quién se va a graduar”.

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Además, “ella decía que era contadora de la Universidad Popular del Cesar y cuando yo veo son títulos de la Fundación San José. Adicionalmente, fui auditora en la Contraloría y al revisar pensé que había algo que no es correcto y ahí hago la alerta pertinente sin saber que me estaba enfrentando a unas afectaciones que ya rayan en lo criminal”, dijo.

Insistió en que “hay presunto concierto para delinquir en mi contra, donde más de 20 personas tenían una función específica en desacreditarme, en acabar mi reputación, en inducirme a errores, en llevarme por situaciones extremas para que no pudiera adelantar mi ejercicio en la función pública, llámese el Dapre o como gerente del fondo”.

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Por otro lado, denunció que “cuando yo bajaba una hoja de vida cuando encontraba un problema, eso era un problema”, y pese a que “tenía facultades sobre esos temas, la libertad no era tan completa. Desde el mismo Dapre me usurparon las funciones en diciembre y en enero” y “empezaron a tomar decisiones sobre publicaciones de hojas de vida sin mi visto bueno”.

“Este ataque lo vengo recibiendo desde el año pasado y hasta ahora salgo a hablar porque no aguanto más”, aseguró la exdirectora del Dapre, añadiendo que “manejaron las cosas de una manera infame en mi contra”, asegurando que tiene mucho miedo porque quiere que su hijo crezca a su lado.

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