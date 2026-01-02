En vivo
Noticias Caracol  / POLÍTICA  / La excanciller María Ángela Holguín será asesora de campaña de Sergio Fajardo, su pareja

La excanciller María Ángela Holguín será asesora de campaña de Sergio Fajardo, su pareja

Holguín será asesora de Fajardo en varios temas, sobre todo en materia diplomática y de relaciones internacionales. También liderará recorridos y visitas en regiones del país.

Por: William Moreno Hernández
Actualizado: 2 de ene, 2026
María Ángela Holguín y Sergio Fajardo.
Captura de pantalla

