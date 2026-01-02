La excanciller María Ángela Holguín será asesora de campaña de Sergio Fajardo, su pareja

El 2026 empezó y la agenda electoral ya se está moviendo. Si bien los candidatos a la Presidencia están descansando, algunos ya están diseñando las estrategias de cara al año electoral, en el que se definirá quién será el nuevo inquilino de la Casa de Nariño. Entre ellos, el candidato Sergio Fajardo, quien en las últimas horas hizo un anuncio clave de su campaña: anunció de manera oficial que a su equipo de campaña se sumará la excanciller María Ángela Holguín, quien es su pareja.

Según se conoció, Holguín será asesora de Fajardo en varios temas, sobre todo en materia diplomática y de relaciones internacionales. También liderará recorridos y visitas a algunas zonas del país para diseñar las propuestas que ofrezcan soluciones que se incluirán en el plan de Gobierno de Fajardo. La primera parada, que tendrá lugar en los próximos días, será en el departamento del Chocó.

"Desde hoy, formo parte de los cientos de miles de voluntarios en la campaña de Sergio Fajardo. Creo en Sergio Fajardo como creyó Medellín cuando lo eligió como su alcalde en el 2003 o cuando lo eligió Antioquia en el 2011 como su gobernador", afirmó Holguín en un video en el que aparece junto a Fajardo. "Estoy convencida de que es el candidato que necesita Colombia para que podamos tener un país próspero y lleno de esperanza".



Fajardo, a su turno, le dijo: "Bienvenida a la nueva mayoría. Qué alegría".



Politóloga, con especializaciones en Administración Pública e Instituciones Administrativas de la Universidad de los Andes y en Diplomacia y Estrategia en el Centro de Estudios Diplomáticos y Estratégicos (CEDS) en París (Francia), Hoguín es ex ministra de Relaciones Exteriores (2010-2018), cargo desde el cual se desempeñó como Delegada del Presidente en la Negociación del Proceso de Paz y fue Miembro del Gabinete de Post-Conflicto. Fue Embajadora y Representante Permanente de Colombia ante las Naciones Unidas y Embajadora de Colombia en la República Bolivariana de Venezuela, Viceministra de Relaciones Exteriores, Secretaria General del Ministerio y Primer Secretario de la Embajada en Paris, Encargada de los asuntos comerciales. Como parte de su amplia experiencia profesional, también fue Secretaria Privada del Procurador General y Representante de CAF en Argentina.

Colombia entra este 2026 en un crucial año electoral en el que está en juego la continuación del primer gobierno de izquierda del país ante las alternativas que ofrecen el centro y derecha en medio de una creciente polarización política. Por el centro compite también en solitario el exgobernador de Antioquia y exalcalde de Medellín Sergio Fajardo, del partido Dignidad y Compromiso, quien figura tercero en las encuestas, con el 8,5%, y corre el riesgo de quedar fuera de la segunda vuelta presidencial, como le ocurrió en 2018 y 2022.

