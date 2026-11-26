El canciller Omar Bula cerró su cuenta personal de X, la cual utilizó por muchos años “para expresar mis opiniones sobre política, sobre las grandes cuestiones internacionales y globales, por los acontecimientos que iban transformando nuestro mundo”, dijo en un video que se hizo público en redes sociales.



Según él, “desde el día de mi designación tomé una decisión personal, dejar prácticamente inactiva mi cuenta en X” porque “el 7 de agosto pasado, el presidente de la República me confió el honor más grande de mi vida profesional, y probablemente el más grande que jamás tendré: servir a Colombia como ministro de Relaciones Exteriores. Cuando se acepta una responsabilidad de esa naturaleza, algo fundamental cambia; es más, tiene que cambiar. Ya no se trata de defender opiniones propias, por legítimas que uno crea que estas puedan ser, se trata de asumir una obligación que trasciende la propia persona. Antes hablaba en mi propio nombre, hoy tengo el deber de hablar en nombre de Colombia, y Colombia es mucho más grande que cualquiera de nosotros, mucho más grande que nuestras opiniones personales, que nuestras preferencias políticas o nuestras diferencias ideológicas”.



¿Por qué decidió cancelar la cuenta?

El canciller Bula manifestó que estuvo “muy tentado a cerrar la cuenta definitivamente, pero algo dentro de mí se resistía porque ¿por qué debía actuar como si el ejercicio legítimo de mi libertad de expresión durante tantos años fuera algo de lo que debía arrepentirme, y mis amigos, y mis conexiones?”.

Sin embargo, reconoció que “cometí un error, subestimé hasta qué punto la dinámica política de nuestros días, especialmente en las redes sociales, puede convertir palabras pronunciadas hace 10 o 15 años en circunstancias completamente distintas, en instrumentos de confrontación política en el presente. Subestimé también la facilidad con la que una opinión puede ser separada de su contexto, despojada de las circunstancias que le dieron origen y presentada como si hubiera sido pronunciada hoy por un ministro de Estado y no por un ciudadano que participaba libremente en un debate público. También subestimé la virulencia con la que algunos están dispuestos a utilizar esas palabras, no para comprender lo que una persona pensaba en determinado momento de su vida, sino para perjudicar a esta persona políticamente, y de paso afectar al Gobierno al que hoy tengo el honor de servir y representar”.

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Estas publicaciones fueron las que llevaron a Omar Bula a enviar una carta a EE. UU. en la que ofrecía disculpas “por los comentarios que hice en publicaciones anteriores en redes sociales sobre los líderes del Partido Demócrata. El lenguaje que usé fue inapropiado e irrespetuoso, y lamento tanto esas palabras como la ofensa que causaron”.



“Esas publicaciones fueron escritas mucho antes de que me convirtiera en Ministro de Asuntos Exteriores, en el contexto de unas elecciones presidenciales particulares. Aunque ese contexto ayuda a explicar las circunstancias en las que se hicieron, no disminuye mi responsabilidad por lo que escribí. Mi perspectiva ha evolucionado desde entonces, y esos mensajes no reflejan las opiniones que tengo hoy. Tampoco representan, de ninguna manera, la posición del Gobierno de Colombia bajo el presidente Abelardo De La Espriella”, agregó.



Ahora, con el anuncio del cierre de su cuenta de X, el canciller aseguró que “no pretendo que mis opiniones pasadas estén exentas de crítica, nunca he pedido semejante privilegio, pero una cosa es someter las ideas al debate y otra muy distinta es utilizar fragmentos del pasado para desfigurar las responsabilidades del presente. No permitiré que las controversias de ayer se interpongan en el trabajo que debo realizar mañana por mi país”.

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Insistió en que “no tengo la pretensión ingenua de borrar el pasado, pero el presente se honra cumpliendo con las responsabilidades que nos corresponden. Por eso he decidido cerrar definitivamente mi cuenta personal en X, y quiero hacerlo públicamente”.

POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL