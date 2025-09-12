Laura Sarabia será embajadora de Colombia en Reino Unido

La excanciller Laura Sarabia será nombrada embajadora de Colombia en Reino Unido. Su hoja de vida fue publicada por la Presidencia de la República, donde se indica que se postula a ese cargo.

Con este, ya son cinco los cargos que ha ocupado la funcionaria en el Gobierno de Gustavo Petro: jefa de gabinete, directora del Departamento de Prosperidad Social, directora del Dapre, ministra de Relaciones Exteriores y ahora diplomática.



Polémica por pasaportes

Laura Sarabia renunció a la Cancillería en julio pasado, en medio de los conflictos que habían surgido con el tema de la impresión de los pasaportes y qué entidad o contratista sería el responsable de su producción. En su misiva, manifestó que “se han tomado decisiones que no comparto y que, por coherencia personal y respeto institucional, no puedo acompañar”.

"Mi renuncia es el resultado de una reflexión profunda, motivada por la responsabilidad que siento con mi conciencia, con el país y con la forma en que entiendo el ejercicio del poder público. Me retiro con la tranquilidad de haber entregado lo mejor de mí y con la certeza de que hay momentos en los que decir adiós es también una forma de cuidar", precisaba.



Finalmente, el Ministerio de Relaciones Exteriores, en cabeza ahora de Rosa Villavicencio, firmó un contrato de prórroga por ocho meses con la firma Thomas Greg & Sons para la elaboración de los documentos, por un valor estimado en más de 160.000 millones de pesos.

Ese es el tiempo que la Imprenta Nacional ha dicho que necesita para contar con las herramientas y capacitación para asumir esa gestión.

En julio de 2025, Laura Sarabia había prorrogado por un año el contrato con Thomas Greg & Sons, decisión que luego fue revertida por Alfredo Saade, quien además ordenó al equipo de la Cancillería "demorar la asignación de citas para 'hacer rendir' el 'stock' de pasaportes que queda", según la excanciller. (Lea también: Saade reunió a equipo de Cancillería "para darles una orden improvisada y contraria": Laura Sarabia)

Por estos hechos, la Procuraduría General de la Nación ordenó a mediados de agosto suspender por tres meses a Saade, mientras lo investiga por presuntas irregularidades en la implementación del nuevo modelo de emisión de pasaportes.

El Ministerio Público también abrió una investigación contra Laura Sarabia y Luis Gilberto Murillo, en su calidad de excancilleres.

