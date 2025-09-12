En vivo
Cabezote sección POLÍTICA Noticias Caracol 2025 DK
Laura Sarabia será embajadora de Colombia en Reino Unido

Laura Sarabia será embajadora de Colombia en Reino Unido

La Presidencia publicó la hoja de vida de la excanciller. Este sería el quinto cargo que ocupa Laura Sarabia en el Gobierno de Gustavo Petro.

Por: Sandra Soriano Soriano
Actualizado: septiembre 12, 2025 04:52 p. m.
Colprensa

