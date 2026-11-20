En una extensa carta, el presidente Abelardo de la Espriella se dirigió a Fabio Arjona, ministro de Ambiente, para hacerle un reclamo sobre el papel que viene desempeñando en esa catera. En seis páginas, que inician contando las bases de cómo el mandatario llegó al poder en las urnas y las banderas que defiende, señaló que “el único aliado verdadero de este Gobierno es el pueblo”.

Noticias Caracol conoció la carta dirigida a Arjona y que este contenido también se les hizo llegar a los demás ministros del gabinete de De la Espriella.

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En uno de los primeros puntos, se refirió a ciertas prácticas, como “permitir que los gremios terminen gobernando con nosotros; que los políticos marquen el paso; que se vuelva a las interminables entrevistas, que más parecen interrogatorios de parte, ante los medios tradicionales. Que se reparta pauta oficial para agradar a quienes siempre han pretendido someter a nuestro proyecto; que se acepten las imposiciones de lo «políticamente correcto» y terminemos hincando la rodilla ante los que fueron derrotados en la bella batalla democrática”.



Sobre estas situaciones, De la Espriella mencionó que ese es el camino cómodo y conocido, señalando que “es la ruta de siempre”. “Pero si caemos en esa tentación, tal vez nuestra labor diaria en el servicio público resulte menos engorrosa, pero seríamos unos miserables traidores al pueblo soberano que depositó sus ilusiones en este proyecto político”, aseveró el mandatario.

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Posteriormente, señaló que puede que Arjona no lo haya acompañado durante la campaña y que, por lo tanto, no haya vivido personalmente el rechazo profundo que los ciudadanos manifestaron hacia las prácticas tradicionales. “Por eso hoy le pido algo más difícil que obedecer. Le ruego que comprenda este fenómeno, que entienda su dimensión histórica y política y que asuma plenamente la responsabilidad que tiene con la Patria”, le dijo De la Espriella al Minambiente.

Continúo señalando que el liderazgo de este Gobierno es diferente, pues se está creando una nueva manera de pensar, de administrar lo público y de relacionarse con los ciudadanos. “Estamos estableciendo un nuevo orden político: ¡el orden del Tigre! Y ese orden no puede parecerse a las prácticas que tanto rechazan los colombianos”, anotó.

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Así las cosas, De la Espriella le pidió a Arjona que no renuncie a su conocimiento ni a su experiencia, pero sí lo invitó a que los utilice para encontrar soluciones diferentes, romper las viejas costumbres y cumplir el mandato que recibió su proyecto en las urnas. “Es muy posible que se equivoque. Y cuando ocurra, corrija inmediatamente, sin aferrarse a nadie, sin defender lo indefendible y sin pagar deudas políticas, porque este Gobierno no las tiene. Nunca olvide que la coherencia con el pueblo vale mucho más que cualquier estabilidad artificial”, agregó De la Espriella.

En la misiva, dijo que “el siglo XXI llegó tarde a la política colombiana. Pero esa tardanza se acabó con nosotros. ¡Estamos aquí para poner a Colombia al día! Todo aquello de «así se hace», «así se dialoga», «así se respeta a los poderes», entendido como una obligación de someternos a las prácticas tradicionales, no sirve, no es aceptable y no cabe en esta administración”.

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En otro punto, el mandatario señaló que tiene la responsabilidad histórica de demostrar que un hombre que no es político, que no pretende serlo y que llegó de la mano del pueblo puede transformar para siempre la manera de gobernar. Y le señaló a Arjona: “No quiero que usted me siga; quiero que se sume con determinación. Que entienda que este fenómeno no puede administrarse con las viejas fórmulas”.

#Colombia | En las últimas horas Noticias Caracol conoció el contenido de una carta del presidente De La Espriella dirigida, en un inicio, al ministro de Ambiente Fabio Arjona. Sin embargo, fuentes de Presidencia nos confirman que la misiva llegó a todos los miembros del… pic.twitter.com/9B02Wi2U05 — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) November 20, 2026

De manera puntual, De la Espriella le señaló a Arjona que “tiene que convertirse, desde su despacho, en protagonista de esta transformación, con decisiones valientes y resultados que los colombianos puedan apreciar. Y lo mismo espero de cada uno de sus compañeros de gabinete. No por obligación ni por imposición, sino por la convicción de que llegó el momento de hacer las cosas de manera diferente”.

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En otra de las peticiones, el Jefe de Estado indicó que la “Patria Milagro” no se sostiene únicamente en la seguridad y que la otra gran columna es la política social. “Por eso, su Ministerio no puede trabajar de manera aislada. Cada decisión que tome debe articularse con las demás carteras y contribuir, desde sus competencias, a mejorar de manera concreta la vida de los colombianos. La política social de este Gobierno es responsabilidad de todo el gabinete, no solamente de los ministerios tradicionalmente llamados sociales”.

Además, insistió en que la lealtad principal no puede estar con los gremios, con los políticos, con los medios de comunicación ni con los poderosos. “No podemos permitir que la comodidad del poder termine derrotando las convicciones que nos trajeron hasta aquí. Señor ministro: llegó la hora de mostrar resultados. No podemos desperdiciar esta oportunidad histórica. Así como Bolívar conquistó nuestra independencia, hoy, más de doscientos años después, tenemos la misión de liberar al pueblo colombiano de la politiquería, de la corrupción y del terrorismo”, puntualizó.

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