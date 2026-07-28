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Natalia López Fuentes es designada como ministra del Trabajo por Abelardo de la Espriella

López Fuentes es especialista en Derecho Administrativo y magíster en Derecho Público y Administración de Empresas.

Por: Laura Valentina Mercado
Actualizado: 28 de jul, 2026
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Natalia López Fuentes es designada como ministra del Trabajo por Abelardo de la Espriella
Natalia López Fuentes es designada como ministra del Trabajo por Abelardo de la Espriella.
Redes sociales / Getty Images

El presidente electo Abelardo De La Espriella designó a la abogada y docente universitaria Natalia López Fuentes como ministra del Trabajo del gobierno electo. López Fuentes es especialista en Derecho Administrativo y magíster en Derecho Público y Administración de Empresas. Su trayectoria incluye la Dirección Territorial del Ministerio del Trabajo en Córdoba, la Gerencia para el Desarrollo Social del departamento y el ejercicio de responsabilidades jurídicas, académicas y administrativas. "Una mujer de provincia, monteriana, auténtica, trabajadora, transparente, esposa y madre", aseguró De la Espriella.

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La ministra designada, según la oficina del gobierno electo, "liderará una agenda orientada a reducir el desempleo y la informalidad, promover el trabajo digno, fortalecer a los emprendedores y construir una relación armónica entre trabajadores, empresarios y organizaciones sindicales". De la Espriella también indicó que López Fuentes trabajará para "combatir con firmeza la corrupción, el acoso laboral y cualquier forma de abuso".

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Para finalizar su mensaje, el mandatario electo escribió: "En la Patria Milagro creemos que un país progresa cuando quienes trabajan y quienes emprenden encuentran un Estado que los respalda, genera oportunidades y hace cumplir la ley. Con Natalia López construiremos un Ministerio de Trabajo moderno, austero, cercano a los ciudadanos y comprometido con las grandes transformaciones laborales que Colombia necesita".

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