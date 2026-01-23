En vivo
Cabezote sección POLÍTICA Noticias Caracol 2025 DK
POLÍTICA  / Nueva conversación entre Colombia y Estados Unidos: Marco Rubio habló con Rosa Villavicencio

Nueva conversación entre Colombia y Estados Unidos: Marco Rubio habló con Rosa Villavicencio

El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, sostuvo una conversación con la canciller de Colombia, Rosa Villvicencio, previo a la reunión de los presidentes Donald Trump y Gustavo Petro.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 23 de ene, 2026
Nueva conversación entre Colombia y Estados Unidos: Marco Rubio habló con Rosa Villavicencio
Rosa Villavicencio y Marco Rubio.
Colprensa/AFP

Se dio a conocer que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, conversó este viernes 23 de enero con la canciller de Colombia, Rosa Villavicencio. La charla se dio para "abordar prioridades compartidas, como los lazos comerciales, la cooperación en seguridad regional y las iniciativas antinarcóticos", de acuerdo con un texto compartido por el Departamento de Estado estadounidense y firmado por el vocero de esa entidad, Tommy Pigott.

"Ambos funcionarios hablaron antes de la próxima reunión bilateral presidencial de febrero, en la que el presidente Trump y el presidente Petro continuarán impulsando temas de importancia mutua entre Estados Unidos y Colombia", agregaron en el texto. Los mandatarios de países tienen programado reunirse en próximos días en la ciudad de Washington.

Noticia en desarrollo...

MATEO MEDINA ESCOBAR
NOTICIAS CARACOL

