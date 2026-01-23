Nueva conversación entre Colombia y Estados Unidos: Marco Rubio habló con Rosa Villavicencio

Se dio a conocer que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, conversó este viernes 23 de enero con la canciller de Colombia, Rosa Villavicencio. La charla se dio para "abordar prioridades compartidas, como los lazos comerciales, la cooperación en seguridad regional y las iniciativas antinarcóticos", de acuerdo con un texto compartido por el Departamento de Estado estadounidense y firmado por el vocero de esa entidad, Tommy Pigott.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)

"Ambos funcionarios hablaron antes de la próxima reunión bilateral presidencial de febrero, en la que el presidente Trump y el presidente Petro continuarán impulsando temas de importancia mutua entre Estados Unidos y Colombia", agregaron en el texto. Los mandatarios de países tienen programado reunirse en próximos días en la ciudad de Washington.



Noticia en desarrollo...



#LOÚLTIMO | El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, sostuvo una conversación con la canciller colombiana, Rosa Villavicencio. ¿De qué hablaron?



Siga la señal de Noticias Caracol En Vivo en https://t.co/yqNEZK7rZ3 pic.twitter.com/Tb7lZvQrz5 — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) January 23, 2026

Publicidad