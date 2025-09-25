Pacto Histórico anuncia que no hará consulta interna en octubre para elegir candidato presidencial

A través de un comunicado de prensa, el Pacto Histórico, el movimiento político del presidente Gustavo Petro, informó que no hará la consulta interna para la candidatura presidencial de su colectividad el próximo 26 de octubre, como lo establece el calendario electoral de la Registraduría Nacional. No obstante, aclara que aplicará ese mecanismo de consulta interpartidista "para definir exclusivamente" las listas al Senado y a la Cámara de Representantes.

