Cabezote sección POLÍTICA Noticias Caracol 2025 DK
POLÍTICA  / Pacto Histórico anuncia que no hará consulta interna en octubre para elegir candidato presidencial

Pacto Histórico anuncia que no hará consulta interna en octubre para elegir candidato presidencial

La consulta interna para definir las listas al Congreso de la República sí se mantiene para octubre. En un comunicado, ese movimiento político señala que en el caso de la candidatura presidencial se definirá a través de otro mecanismo.

Por: William Moreno Hernández
Actualizado: 25 de sept, 2025
Pacto Histórico
Pacto Histórico
Colprensa

