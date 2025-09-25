En vivo
Noticias Caracol  / MUNDO  / Alto funcionario de Estados Unidos se refiere a discurso de Gustavo Petro en la ONU: "es muy triste"

Alto funcionario de Estados Unidos se refiere a discurso de Gustavo Petro en la ONU: "es muy triste"

Se trata del segundo pronunciamiento del Gobierno estadounidense sobre la intervención del mandatario colombiano en la Asamblea General de la ONU, donde lanzó duras críticas a su homólogo, Donald Trump.

Por: William Moreno Hernández
Actualizado: 25 de sept, 2025
Gustavo Petro en la ONU.jpg
Presidente Gustavo Petro ante la Asamblea General de la ONU.
AFP

