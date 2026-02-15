Petro afirma que este domingo hablará sobre "salario vital" tras decisión del Consejo de Estado

Sigue la expectativa por el futuro del salario mínimo en Colombia para 2026 luego de que el viernes el Consejo de Estado, máximo tribunal de lo contencioso administrativo, suspendió de manera provisional el decreto con el que el Gobierno nacional aumentó en un 23,7 % el salario mínimo para este año y ordenó expedir en un plazo máximo de ocho días hábiles un decreto transitorio que determine el porcentaje de un aumento del mínimo mientras se adopta una decisión de fondo sobre el decreto original.

Para ello, el Gobierno nacional convocó a una "reunión de concertación" para expedir uno nuevo, como se lo ordenó el tribunal. Esa discusión, según se conoció en las últimas horas, tendrá lugar en el Ministerio de Trabajo este lunes 16 de febrero a las 10 a.m. Los empresarios le dijeron a Noticias Caracol que mantendrán su propuesta de un aumento que no supere el 7,2% para futuras contrataciones, mientras que las centrales de trabajadores piden que el Ejecutivo se mantenga en ese 23,7%.



Por lo pronto, el presidente de la República, Gustavo Petro, afirmó en su cuenta de X este domingo que a las 7 p.m. hablará "por la televisión sobre el salario vital" y que "el jueves a las 4 p.m. nos vemos en todas las plazas públicas de Colombia". Sobre la mesa de concertación, el mandatario afirmó que el lunes espera resultados de ese encuentro. "Razones técnicas, económicas y constitucionales tenemos de sobra", escribió.



Petro añadió en su publicación que "la sentencia de la Corte Constitucional es de obligatorio cumplimiento. Prevalece en los criterios para determinar el salario mínimo, según el criterio ordenado desde 1991 de salario móvil y vital" y que "el salario relativo calculado para Colombia y el relacionado con el rezago de salario vs productividad laboral nos da la razón".

El mandatario, cabe recordar, dijo el viernes que respeta la decisión del Consejo de Estado y que "el decreto transitorio" que le pidió el alto tribunal "seguirá las órdenes de la Constitución".

El Consejo de Estado le ordenó al Gobierno que emita "un decreto transitorio que determine el porcentaje de aumento del salario mínimo para 2026 y el valor total correspondiente, el cual regirá hasta que se profiera decisión de fondo en el proceso" ya que, por su alto impacto económico, el aumento del mínimo ha sido demandado por empresarios y juristas.

En ese sentido, Petro afirmó el viernes que "la reunión de concertación se hará a luz de las últimas mediciones económicas y estudios, que muestran la incidencia marginal del 'salario vital' en el incremento de precios en algunos productos alimenticios". "Suspender un decreto de salario mínimo vital pone en riesgo la Constitución que no permite deteriorar el poder adquisitivo del salario y anular la prerrogativa del gobierno y sus derechos en materia de salario. Dado el carácter social o antisocial que una medida sobre salarios debe tener, invito al pueblo trabajador a expresarse sobre este asunto", añadió el mandatario.

Con el aumento del 23,7 %, el "salario mínimo vital" para 2026 fue fijado el pasado 30 de diciembre en dos millones de pesos, incluido el auxilio de transporte, y, según el Gobierno, esa subida beneficia a unos 2,3 millones de trabajadores, el 10 % de los asalariados del país. En Colombia el aumento del salario mínimo suele definirse a finales de año en una negociación tripartita entre las centrales obreras, los empresarios y el Gobierno. En caso de que no haya acuerdo, como ocurrió en diciembre pasado, el Ejecutivo puede fijarlo por decreto.

La subida del 23,7%, anunciada por el presidente colombiano superó las expectativas incluso de los sindicatos, que pedían un incremento del mínimo del 16 %, mientras que los empresarios ofrecían alrededor del 7 %. En ese sentido, el Consejo de Estado argumentó que para determinar el porcentaje de aumento del salario mínimo, "el Gobierno debe aplicar integralmente los criterios legales y constitucionales vigentes", basado en variables como la inflación, el crecimiento del PIB y la productividad, entre otros.

