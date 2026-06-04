En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
GUSTAVO PETRO
DE LA ESPRIELLA Y CEPEDA
REGISTRADURÍA
SELECCIÓN COLOMBIA
PRECIO DEL DÓLAR

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección POLÍTICA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / POLÍTICA  / Petro entregó bandera a la Selección Colombia antes del Mundial: este fue su mensaje a jugadores

Petro entregó bandera a la Selección Colombia antes del Mundial: este fue su mensaje a jugadores

El acto, en Catam, contó con la presencia de los 26 jugadores convocados por el técnico argentino Néstor Lorenzo, integrantes del cuerpo técnico, directivos de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) y miembros del Gobierno nacional.

Por: EFE
Actualizado: 4 de jun, 2026
Comparta en:
Presidente Petro junto a la Selección Colombia.
Presidente Petro junto a la Selección Colombia.
Colprensa

El presidente de la República, Gustavo Petro, le entregó este jueves el pabellón nacional a la Selección de fútbol en una ceremonia realizada en el Comando Aéreo de Transporte Militar (Catam), en Bogotá, antes del viaje del equipo al Mundial de la FIFA 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

El acto contó con la presencia de los 26 jugadores convocados por el técnico argentino Néstor Lorenzo, integrantes del cuerpo técnico, directivos de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) y miembros del Gobierno.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

Petro instó a los jugadores a mantener la humildad durante la competición y les transmitió dos mensajes que, según dijo, han guiado su vida pública: "El último será el primero" y "la vida está primero que la codicia". "Lleven eso siempre en su juego. Juego de equipo y de individuos. Individuos que deben mirar el equipo. Equipo que debe tener la humildad como un principio antes que nada", expresó.

Últimas Noticias

José Manuel Restrepo.
Elecciones Colombia

José Manuel Restrepo, fórmula de Abelardo de la Espriella, habló sobre retiro de constituyente

Álvaro Uribe responde si se reunirá con Abelardo de la Espriella antes de la segunda vuelta
Elecciones Colombia

Álvaro Uribe responde si se reunirá con Abelardo de la Espriella antes de la segunda vuelta

Petro añadió que "si la soberbia gana el equipo, gana el individuo, la codicia se impone y la vida cede", por lo que pidió a los futbolistas representar a una nación "hermanable con todas las naciones del mundo". "Deseo, quiero y el pueblo de Colombia quiere que sean los primeros", concluyó.

Por su parte, el presidente de la FCF, Ramón Jesurún, agradeció al Gobierno por la despedida oficial y aseguró que la selección asume con responsabilidad la representación del país en la máxima cita del fútbol.

"Aquí tenemos nuestros jugadores. Ellos son los representantes de los sentimientos, de la pasión, de los sueños de todos los colombianos", manifestó el dirigente del fútbol colombiano.

Publicidad

Jesurún destacó además que el grupo está "bien preparado" y "muy bien dirigido" para afrontar la cita mundialista, cuyo debut para Colombia será el próximo 17 de junio ante Uzbekistán en Ciudad de México.

Al finalizar el acto, Petro entregó a cada uno de los integrantes de la delegación un sombrero vueltiao, símbolo cultural del Caribe colombiano, mientras que la FCF le obsequió al mandatario una camiseta de la selección y el balón Trionda, pelota oficial del Mundial.

Publicidad

Colombia integra el grupo K del Mundial junto a Portugal, Uzbekistán y la República del Congo y llega al torneo tras clasificarse de forma directa en las eliminatorias suramericanas bajo la conducción de Lorenzo.

EFE

WhatsApp-Channel Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Gustavo Petro

Selección Colombia

Copa Mundial FIFA

Publicidad

Publicidad

Publicidad