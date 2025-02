Petro: "La verdadera pelea no es Benedetti, esa es la excusa para no hablar de otras cosas"

El presidente Gustavo Petro habló en una entrevista con el diario El País, de España, sobre sus más de dos años frente al Gobierno de Colombia y los aspectos en los que, según él, cree que ha fallado. El mandatario también se refirió a la polémica que ha suscitado el que Armando Benedetti siga en su Administración, pese a las polémicas que lo rodean por supuesto tráfico de influencias y presunta violencia intrafamiliar.

Al ser preguntado sobre las críticas de sus ministros por mantener a Benedetti en el gabinete, Petro manifestó que este “viene de la política tradicional y hay cuestionamientos en su política tradicional, acusaciones desde el lado feminista. Su esposa lo defiende. Ya sé que puede haber subordinación, pero un presidente no puede tomar decisiones por un ‘puede’, sino por hechos”.

El jefe de Estado fue más allá y reveló que el hijo del exsenador “estuvo a punto de suicidarse con aquella andanada de la prensa. Su propia esposa me pide que no lo destruya. Una mujer conoce a un hombre; ¿puede una mujer destruirlo? Claro que puede. También un hombre puede destruir a una mujer. Pero no destruir a las personas es dar una segunda oportunidad. El único proceso judicial en firme en su contra es por tráfico de influencias. Si me pongo a ver todo lo que me rodea, todos hacen tráfico de influencias. Todos intentan influenciarme”.

Sobre las críticas que la propia vicepresidenta Francia Márquez hizo respecto al ahora entrante ministro del Interior, el mandatario manifestó que “la verdadera pelea no es Benedetti, esa es la excusa para no hablar de otras cosas. Puse sobre la mesa el nivel de lo cumplido y todo terminó en Benedetti. ¿Por qué?”.

“Trump es más impulsivo que yo”

Petro fue enfático en decir que, tras la tensión diplomática que se desató con Estados Unidos por la forma en que se estaba deportando a los colombianos, con esposas, “nunca me eché para atrás”. Recalcó que “el migrante no es un criminal. Y este Gobierno trabaja para que todos los migrantes que están sacando de Estados Unidos o de Europa, de Panamá o de Chile, si son colombianos y colombianas, lleguen aquí sin esposas. Si quieren que los recibamos, será sin esposas, sin cadenas y con dignidad”.

"Él es impulsivo y los latinoamericanos le importamos un bledo", dijo Petro sobre Trump - JIM WATSON/AFP

A Donald Trump le dijo que “si va a tratar con nosotros, conmigo, es de tú a tú. No hay razas superiores por más armas que tengan”.

Sobre el presidente de Estados Unidos, comentó que “no lo conozco. Nunca lo he visto. Hablan unas cosas, hablan otras. Creo que es impulsivo, más que yo. Yo me guío por principios. Él es impulsivo y los latinoamericanos le importamos un bledo; no están en su órbita mental. Mire, está haciendo un gran esfuerzo por lograr la paz entre Ucrania y Rusia, pero no la busca entre Palestina e Israel. ¿Por qué? Porque rusos y ucranianos son blancos, caucásicos. Y los palestinos e israelíes, no. Nosotros tampoco somos caucásicos. Y Trump cree que somos razas inferiores. No existen las razas en el mundo”.

¿Petro considera a Maduro un presidente de igual a igual?

Frente a esta pregunta, el mandatario colombiano expresó: “Vamos a ser realistas: lo que tengo al otro lado de la frontera es a Maduro y su ejército. Y yo tengo que hablar con esa realidad. Que los venezolanos resuelvan su problema. Indudablemente. Y si somos importantes o valiosos para ayudar en ese esfuerzo, pues estamos disponibles”.

Insistió en que en Venezuela “debe haber nuevas elecciones, porque las que hubo no fueron libres. Tú puedes poner la palabra fraude, puedes poner la palabra bloqueo. Ambas tienen el mismo efecto. Ni el fraude ni el bloqueo permiten elecciones libres. Las diferentes fuerzas de Venezuela deben llegar a un acuerdo. Ojalá hubieran muchas fuerzas nuevas que miren su país con ojos de futuro. Porque estamos muy pegados a un pasado que ya se fue”.

"Debe haber nuevas elecciones (en Venezuela), porque las que hubo no fueron libres", considera Gustavo Petro tras el cuestionado triunfo de Nicolás Maduro - ZURIMAR CAMPOS / Venezuelan Presidency / AFP

“Me he sentido engañado”

Según Petro, “se hace un acuerdo con un partido político y después ese partido vota en contra. Eso me ha pasado con Claudia López. Me ha engañado como siete veces. Soy un hombre engañado”.

Añadió que ser presidente es “una infelicidad absoluta. Es un sacrificio. Lo primero que trataron de destruir fue a mi familia. Quisieron destruir los lazos sentimentales porque un hombre sin lazos sentimentales se vuelve duro, malo, y yerra. Me aislé. Este Palacio, una mala imitación francesa, no me gusta ni cinco. Debe estar lleno de fantasmas. Tengo ganas de traer a un experto en estas materias. De todos modos, cuando la gente me abraza, me siento recargado”.

Petro manifestó que ha fallado “en creer mucho en la gente que me rodea, en creer que puedo hacer una revolución gobernando, cuando eso lo hace el pueblo”.

