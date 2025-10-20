En vivo
Noticias Caracol  / POLÍTICA  / Petro llama a consultas a Embajador en EE. UU. tras crisis diplomática y anuncios de Trump

Petro llama a consultas a Embajador en EE. UU. tras crisis diplomática y anuncios de Trump

Luego de las tensiones entre Trump y Petro, el ministro del Interior, Armando Benedetti, señaló que Daniel García-Peña estará en Colombia para analizar la crisis diplomática. "La situación no es fácil", señaló el ministro.

Por: Cristian Ávila Jiménez
Actualizado: 20 de oct, 2025
Gustavo Petro y Donald Trump
