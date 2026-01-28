Petro pide a colombianos en EE.UU., Chile y Argentina que regresen porque los tratan "como esclavos"

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, pidió este martes a los colombianos que residen en Estados Unidos, Chile y Argentina que regresen al país, al asegurar que en esas naciones son tratados "como esclavos y perros perseguidos por las calles".

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias de Colombia y el mundo)

"Yo les pido a todos los colombianos que regresen ya de Chile, Argentina y Estados Unidos porque los van a tratar como esclavos y como perros perseguidos por las calles", afirmó el mandatario durante una intervención pública en Bogotá, donde presentó los planos para la restauración del hospital San Juan de Dios.



Petro sostuvo que la promesa de prosperidad en el exterior suele ser un "error" y aseguró que los migrantes terminan enfrentando condiciones laborales precarias, con riesgos para su salud y su integridad física.



En ese contexto, el mandatario aludió a las redadas del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de EE.UU. (ICE, en inglés), que han derivado en miles de detenciones y víctimas mortales en ciudades como Mineápolis. Petro afirmó que muchos colombianos migrantes sufren accidentes laborales graves y enfermedades derivadas de trabajos de alto riesgo, lo que, según él, evidencia la falta de garantías y de protección para esa población.

Publicidad

(Lea: Petro dice que su reunión con Trump será "determinante" para él y la "vida de la humanidad")

"Uno se cae de un andamio, otro termina con los pulmones destruidos por químicos", agregó. El mandatario sostuvo que solo una minoría logra estabilidad económica en el exterior y que, en cambio, muchos terminan regresando "sin salud y sin patrimonio".



Expectativa de la reunión con Trump

Publicidad

Tras un año de tensiones y críticas cruzadas con la Administración estadounidense, Petro se reunirá en la Casa Blanca el próximo 3 de febrero con su homólogo, Donald Trump. El encuentro ha provocado mucha expectación en Colombia, donde la prensa y la opinión pública se preguntan qué puede plantear Trump a Petro en asuntos como la lucha contra el narcotráfico, garantías democráticas y de apoyo a su campaña en Venezuela, y al mismo tiempo qué pedirá el mandatario colombiano, sobre todo para salir de las sanciones que pesan sobre él.

Petro ha criticado abiertamente la operación militar de EE.UU. contra el narcotráfico en aguas del mar Caribe y en el Pacífico oriental que ha dejado un saldo de más de 110 fallecidos y la intervención en Venezuela, entre otros asuntos.

Trump, por su parte, llegó a llamar al colombiano "líder del narcotráfico" y sugirió que podría ser el "siguiente" objetivo después del operativo contra Nicolás Maduro en Venezuela.

El presidente Petro dijo que Nicolás Maduro debe ser devuelto a Venezuela para ser juzgado. Conozca sus declaraciones.



Siga la señal de Noticias Caracol en Vivo en https://t.co/yqNEZK7rZ3 pic.twitter.com/mvOLaNywyv — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) January 28, 2026

EFE