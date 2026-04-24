Los puntos abordados en la reunión entre presidente Gustavo Petro y Delcy Rodríguez en Venezuela

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, llegó este 24 de abril al Palacio de Miraflores en Caracas, Venezuela, para reunirse con Delcy Rodríguez, quien asumió el mandato en el vecino país tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero. El encuentro privado entre los líderes inició alrededor del mediodía de este viernes y finalizó después de casi cuatro horas.



El presidente Petro compartió un trino acompañado de una fotografía junto a la presidenta encargada de Venezuela. Allí, el mandatario relató que abordaron temas de coyuntura como seguridad, defensa, relaciones bilaterales, comercio y asuntos de frontera “entre los países hermanos”. Una vez finalizado el encuentro, los dos mandatarios salieron de un recinto para integrarse a un encuentro más amplio entre las delegaciones de ambas naciones.

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Con este encuentro, el presidente de Colombia se convierte en el primer mandatario extranjero que visita a Delcy Rodríguez tras la captura del depuesto mandatario, Nicolás Maduro. Rodríguez, en su mandato que ya cumple más de 100 días, ha reanudado las relaciones diplomáticas con Washington y ha impulsado una reforma legal para facilitar la inversión privada y extranjera en el petróleo, el gas y la minería.



Mandatarios de Colombia y Venezuela dan balance sobre la reunión: esto hablaron

Delcy Rodríguez habló sobre la "sustitución de importaciones" tanto de Venezuela como de Colombia de productos que se consiguen entre ambos países, anunció la interconexión eléctrica y gasífera, que beneficiaría especialmente al occidente de Venezuela. Asimismo, las delegaciones hablaron sobre turismo y acordaron reactivar la conexión aérea. En materia de seguridad, las dos naciones empezarán a compartir información a través de diferentes mecanismos y desarrollarán labores inteligencia de manera "inmediata" para el combate contra bandas transnacionales dedicadas al narcotráfico y contrabando.

Por otro lado, el presidente Gustavo Petro habló sobre la "reconstitución de la unidad" y habló sobre la coordinación de un esfuerzo conjunto entre los dos países para "liberar" a los pueblos fronterizos de la influencia de los grupos ilegales dedicados a economías ilícitas de "cocaína, oro o trata de personas".



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