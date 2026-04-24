En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
CUMBRE PETRO-RODRÍGUEZ
ATENTADO BATALLÓN PICHINCHA
CRIMEN CAROLINA FLORES
EN AGUAS PROFUNDAS
ALIAS LA QUICA

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección POLÍTICA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / POLÍTICA  / Los puntos abordados en la reunión entre presidente Gustavo Petro y Delcy Rodríguez en Venezuela

Los puntos abordados en la reunión entre presidente Gustavo Petro y Delcy Rodríguez en Venezuela

El presidente Petro es el primer jefe de Estado en visitar Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.

Por: María Paula Rodríguez Rozo
Actualizado: 24 de abr, 2026
Comparta en:
Gustavo Petro y Delcy Rodríguez
Los mandatarios tuvieron un encuentro privado antes de una reunión ampliada con las delegaciones.
AFP

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, llegó este 24 de abril al Palacio de Miraflores en Caracas, Venezuela, para reunirse con Delcy Rodríguez, quien asumió el mandato en el vecino país tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero. El encuentro privado entre los líderes inició alrededor del mediodía de este viernes y finalizó después de casi cuatro horas.

El presidente Petro compartió un trino acompañado de una fotografía junto a la presidenta encargada de Venezuela. Allí, el mandatario relató que abordaron temas de coyuntura como seguridad, defensa, relaciones bilaterales, comercio y asuntos de frontera “entre los países hermanos”. Una vez finalizado el encuentro, los dos mandatarios salieron de un recinto para integrarse a un encuentro más amplio entre las delegaciones de ambas naciones.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

Con este encuentro, el presidente de Colombia se convierte en el primer mandatario extranjero que visita a Delcy Rodríguez tras la captura del depuesto mandatario, Nicolás Maduro. Rodríguez, en su mandato que ya cumple más de 100 días, ha reanudado las relaciones diplomáticas con Washington y ha impulsado una reforma legal para facilitar la inversión privada y extranjera en el petróleo, el gas y la minería.

Mandatarios de Colombia y Venezuela dan balance sobre la reunión: esto hablaron

Delcy Rodríguez habló sobre la "sustitución de importaciones" tanto de Venezuela como de Colombia de productos que se consiguen entre ambos países, anunció la interconexión eléctrica y gasífera, que beneficiaría especialmente al occidente de Venezuela. Asimismo, las delegaciones hablaron sobre turismo y acordaron reactivar la conexión aérea. En materia de seguridad, las dos naciones empezarán a compartir información a través de diferentes mecanismos y desarrollarán labores inteligencia de manera "inmediata" para el combate contra bandas transnacionales dedicadas al narcotráfico y contrabando.

Últimas Noticias

  1. petro reunido con delcy.jpg
    AFP
    POLÍTICA

    Gustavo Petro llega a Venezuela y se reúne, por primera vez, con Delcy Rodríguez

  2. Gustavo Petro y Sergio Fajardo.
    Gustavo Petro y Sergio Fajardo.
    AFP
    Elecciones Colombia

    Choque entre Petro y Fajardo luego de las revelaciones de Angie Rodríguez

Por otro lado, el presidente Gustavo Petro habló sobre la "reconstitución de la unidad" y habló sobre la coordinación de un esfuerzo conjunto entre los dos países para "liberar" a los pueblos fronterizos de la influencia de los grupos ilegales dedicados a economías ilícitas de "cocaína, oro o trata de personas".

NOTICIA EN DESARROLLO

WhatsApp-Channel Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Gustavo Petro

Delcy Rodríguez

Venezuela

Colombia

Caracas

Publicidad

Publicidad

Publicidad