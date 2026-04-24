Gustavo Petro llega a Venezuela para reunirse con su homóloga Delcy Rodríguez

Sobre las 12 del día, el presidente Gustavo Petro llegó a Caracas, Venezuela, para reunirse por primera vez con Delcy Rodríguez desde que asumió el poder interino, tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero.

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“Durante la jornada, ambos mandatarios abordarán los principales desafíos en la frontera común a partir de trabajos técnicos y mecanismos binacionales previos, iniciando con una reunión privada para definir acciones conjuntas frente a fenómenos que afectan la estabilidad, y continuando con un encuentro ampliado entre delegaciones para consolidar compromisos institucionales”, indicó la Presidencia de Colombia.

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