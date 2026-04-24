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Noticias Caracol  / POLÍTICA  / Gustavo Petro llega a Venezuela para reunirse con su homóloga Delcy Rodríguez

Gustavo Petro llega a Venezuela para reunirse con su homóloga Delcy Rodríguez

El principal tema en la agenda del mandatario colombiano es la seguridad fronteriza de ambas naciones. Los políticos sostendrán el encuentro en el Palacio de Miraflores.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 24 de abr, 2026
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Cumbre de presidentes Gustavo Petro y Delcy Rodríguez en Venezuela
AFP/Instagram de Delcy Rodríguez

Sobre las 12 del día, el presidente Gustavo Petro llegó a Caracas, Venezuela, para reunirse por primera vez con Delcy Rodríguez desde que asumió el poder interino, tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero.

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“Durante la jornada, ambos mandatarios abordarán los principales desafíos en la frontera común a partir de trabajos técnicos y mecanismos binacionales previos, iniciando con una reunión privada para definir acciones conjuntas frente a fenómenos que afectan la estabilidad, y continuando con un encuentro ampliado entre delegaciones para consolidar compromisos institucionales”, indicó la Presidencia de Colombia.

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