Cabezote sección POLÍTICA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / POLÍTICA  / Presidente de Ecuador cuestionó visita de Petro a Manta: "No creo que fue nada bueno"

Presidente de Ecuador cuestionó visita de Petro a Manta: "No creo que fue nada bueno"

“No lo vi ayudando a gente pobre”, expresó Daniel Noboa, cuestionando que el mandatario colombiano se haya quedado un par de días en Manta.

Por: EFE
Actualizado: 31 de oct, 2025
Daniel Noboa, presidente de Ecuador, cuestiona visita de Gustavo Petro a Manta
AFP/Presidencia de Colombia

