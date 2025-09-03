Publicidad

Cabezote sección POLÍTICA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / POLÍTICA  / Presidente Gustavo Petro reacciona tras la no elección de Balanta en la Corte Constitucional

Presidente Gustavo Petro reacciona tras la no elección de Balanta en la Corte Constitucional

"Nosotros simplemente nos inclinamos por la persona más decente", escribió, luego de que el Senado de la República eligió a Carlos Camargo como nuevo magistrado, quien, con 62 votos, venció a María Patricia Balanta.

Por: Laura Valentina Mercado
Actualizado: septiembre 03, 2025 08:40 p. m.
Presidente Gustavo Petro y María Patricia Balanta.
AFP / Senado de la República