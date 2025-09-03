Presidente Gustavo Petro reacciona tras la no elección de Balanta en la Corte Constitucional

Luego de que este miércoles fuera elegido Carlos Camargo como nuevo magistrado de la Corte Constitucional, obteniendo 62 votos en el Senado de la República y logrando la victoria por encima de María Patricia Balanta, quien obtuvo 41, el presidente Gustavo Petro reaccionó a la noticia en su cuenta de X.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

"Excluyeron la mujer y la negra, bajo el infundio que era mía y me tomaba la Corte. (...) Nunca he conocido a la señora Balanta hasta hece tres días. Nosotros simplemente nos inclinamos por la persona más decente. Que pueda hacer justicia y garantizar los derechos de la gente, sin pena. El Senado decidió no hacer avanzar al país, hacerlo retroceder al abuso", escribió.

Antes de la elección, Balanta había mencionado ante los medios de comunicación que, en su opinión, la estaban "estigmatizando" e hizo énfasis en que ella es "libre pensadora": "Me han estigmatizado, estoy segura, que es por ser mujer y es por ser negra, porque ahí mismo me ubicaron el petrismo, y yo no soy petrista, yo no pertenezco al Gobierno, y no tengo alianzas con ningún partido político, y he cumplido este proceso ante el Congreso, los senadores pueden dar fe de que he venido a cada una de sus orillas, de sus despachos".



Asimismo, en su intervención en el Senado antes de la elección, escribió: “Presento mi aspiración ante ustedes sin sesgos, ni compromisos políticos, sin alianzas con el partido de Gobierno, sin ideología particularizada alguna, y sin que me desprenda de mi autonomía e independencia”.



Así fue la elección de Carlos Camargo como magistrado de la Corte

Carlos Camargo Assis se convirtió en eel nuevo magistrado de la Corte Constitucional, en reemplazo de José Fernando Reyes Cuartas, quien terminó su periodo de ocho años. De los 103 votos registrados en la corporación, Camargo obtuvo 62, mientras que una de sus principales contrincante, María Patricia Balanta, obtuvo 41. . El recién elegido se suma a los magistrados Vladimir Fernández y Héctor Carvajal.

Publicidad

“A lo largo de mi trayectoria, he tenido el privilegio de recorrer el país y de entender su diversidad, sus desafíos y sus necesidades desde la academia, desde lo público, desde lo privado (...) Comparezco ante ustedes para reafirmar mi vocación de servicio y compromiso con el estado social y democrático de derecho, aspirando a una justicia constitucional que atienda los desafíos presentes y futuros”, aseguró ante el Senado, minutos antes de la votación.

Noticia en desarrollo...