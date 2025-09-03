Se alistan renuncias de tres ministros tras elección de Carlos Camargo como magistrado de la Corte

Noticias Caracol confirmó que la directora del Dapre, Angie Rodríguez, le pidió la renuncia a los ministros de Comercio, Diana Morales; TIC, Julián Molina y Trabajo, Antonio Sanguino. Lo anterior tras la elección de Carlos Camargo como nuevo magistrado de la Corte Constitucional.

Los tres representan partidos políticos con los que el Gobierno tenía acuerdos: Morales es del Partido Liberal; Molina, del partido de la U, y Sanguino del partido Alianza Verde. Precisamente, antes de la elección de Camargo, el presidente Gustavo Petro había afirmado lo siguiente en su cuenta de X: "La elección del la nueva magistrada o magistrado, definirá todo el cuadro de alianzas en el Congreso de la República. No podemos ceder a quienes han apoyado el fascismo".

Noticia en desarrollo...

