Cabezote sección POLÍTICA Noticias Caracol 2025 DK
Se alistan renuncias de tres ministros tras elección de Carlos Camargo como magistrado de la Corte

Se alistan renuncias de tres ministros tras elección de Carlos Camargo como magistrado de la Corte

La directora del Dapre, Angie Rodríguez, está alistando las renuncias de los tres ministros, según fuentes del Palacio de Nariño. Los tres representaban partidos políticos con los que el Gobierno tenía acuerdos.

Por: Laura Valentina Mercado
Actualizado: septiembre 03, 2025 07:21 p. m.
ministros de Comercio, Diana Morales; TIC, Julián Molina y Trabajo, Antonio Sanguino.
Julián Molina, ministro de las TIC; Antonio Sanguino, ministro del Trabajo, y Diana Morales, ministra de Comercio.
Redes sociales / Colprensa