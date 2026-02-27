En vivo
Cabezote sección POLÍTICA Noticias Caracol 2025 DK
POLÍTICA  / Presidente Petro anuncia nuevo viaje a los EE. UU.: esta es la razón de la visita

Presidente Petro anuncia nuevo viaje a los EE. UU.: esta es la razón de la visita

El mandatario colombiano dijo que viajará al país norteamericano el sábado 7 de marzo, un día antes de las elecciones legislativas y en las que también se escogerán los candidatos presidenciales de tres consultas.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 27 de feb, 2026
Colprensa

El presidente Gustavo Petro anunció que hará un nuevo viaje a Estados Unidos, en donde estuvo el pasado 3 de febrero para un encuentro con su homólogo, Donald Trump, en el que se limaron asperezas tras una tensa relación entre los dos jefes de Estado.

Al colombiano le fue nuevamente otorgada la visa, luego de que el Gobierno de EE. UU. se la hubiera suspendido por las acciones del mandatario al ir a la Asamblea de la ONU, las cuales calificó como "imprudentes e incendiarias" luego de que instara a los soldados estadounidenses a desobedecer órdenes relacionadas con la ofensiva de Israel en Gaza.

Noticia en desarrollo.

