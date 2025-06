¿Qué piensan los precandidatos y aspirantes a la presidencia de la consulta popular por decreto?

En una conversación moderada por Juan Roberto Vargas, director de Noticias Caracol; Juan Manuel Acevedo, director de Noticias RCN, y Andrés Mompotes, director de El Tiempo, cinco de los líderes considerados por la opinión pública como presidenciables de cara a las elecciones de 2026 debatieron sobre sus visiones de país. Entre los primeros temas cuestionados se refirieron a la última movida del presidente Gustavo Petro: su anuncio de convocar por decreto la consulta popular.

El segundo encuentro tuvo lugar en la mañana de este jueves 5 de junio en el marco de la 59 Convención Bancaria de Asobancaria en Cartagena y reunió a figuras políticas que se perfilan como parte de la baraja de candidatos que competirán por llegar a la Casa de Nariño.

Los presentes fueron Claudia López, exalcaldesa de Bogotá; Francisco Barbosa, exfiscal general de Colombia; Miguel Uribe, senador de la república por el Partido Centro Democrático; David Luna, exministro de Tecnologías de la Información y Comunicaciones y Paloma Valencia, senadora por el Centro Democrático.

La consulta popular dictada por decreto: esto opinan los 'presidenciables'

En esta oportunidad, la pregunta realizada por los periodistas quienes lideraron el espacio en el Congreso estuvo dirigida a lo qué opinan los políticos frente al decreto que planea convocar la consulta popular sobre derechos laborales que el Congreso archivó el pasado 14 de mayo.

Esta decisión fue anunciada por el jefe de Estado en medio de una alocución en vivo, en la que sentenció: "La Corte Constitucional decidirá indudablemente, puede o no decidir, de acuerdo a las normas existentes. ¿Por qué decreto la consulta popular? Porque jamás hubo un concepto favorable en el Senado, hicieron trampa”. Dicha metodología fue crítica por los políticos, algunos afirmando que va en contra de la Constitución pues el Senado, que es quien debe autorizarla, ya rechazó esa posibilidad.

La primera en responder fue la senadora Paloma Valencia, quien reiteró que el Gobierno y el presidente Petro "viene buscando rompimientos constitucionales". "Estuve liderando el proceso para hundir esa consulta que significaba revivir la reforma laboral que viene ya saliendo adelante y creo que era la única manera que teníamos de demostrar que lo que quería el gobierno era brincarse el Congreso", empezó diciendo.

La congresista siguió su intervención afirmó que esta decisión rompe los equilibrios de poderes: "En una democracia ese no es no". Al respecto, precisó que "primero suplanta la rama jurisdiccional" y también "comete prevaricato". Dice que tienen lista una estrategia para demandar el decreto ante la Registraduría por inconstitucionalidad.

Miguel Uribe, por su parte, secundó las declaraciones de Valencia y aseveró que, una vez se presente el decreto, demandará de inmediato. “A este Gobierno lo vamos a seguir enfrentando, deteniendo y lo vamos a derrocar”, manifestó. Aseguró que están destruyendo la Constitución y desconociendo la separación de poder.

"Somos más los que creemos en la democracia y en la libertad. Somos más los que creemos en el estado de derecho, somos más los que vamos a proteger nuestras instituciones. Ahora, es evidente que con esta convocatoria están destruyendo la Constitución, están desconociendo la separación de poderes, están poniendo en riesgo la democracia", dijo.

La exalcaldesa Claudia López mencionó que está de acuerdo con Uribe e indicó que el presidente Gustavo Petro "nos va a provocar todos los días con una cosa más grandilocuente y absurda que el día anterior, para que estemos discutiendo lo que él quiere y no le denunciemos la corrupción".

"No una pelea, no le demos eso y no vayamos a las soluciones. La buena noticia, queridos, es que esto se acaba en un año y vamos a ganar. Obvio que vamos a ganar. Solo necesitamos unirnos y organizarnos. Y les voy a decir una cosa, aquí vamos a defender la democracia", puntualizó.

El siguiente turno fue para Francisco Barbosa, quien señaló que esta consulta popular significa desconocer a las instituciones: "Han desconocido la Corte Constitucional, el Consejo de Estado, el Senado de la República, la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría, la Defensoría, en fin, todo un equilibrio muy complejo para la institucionalidad del país".

"Es necesario pensar en un año, pensar en la posibilidad del cambio que debe tener Colombia y unirnos alrededor de él, porque no nos podemos dejar engañar en torno a lo que viene, que es carácter, determinación para poder recuperar el país", dijo.

Finalmente el exjefe de cartera, David Luna, expresó que también se opone al decreto sobre la consulta popular y enfatizó en que hay que hacer pedagogía acerca de "las grandes" consecuencias de "romper la constitucionalidad" en Colombia.

"Ojalá quienes estuvieron anoche también lo firmen y ojalá quienes estarán mañana también lo hagan porque ese es un mensaje que no solamente recibe el gobierno, que comienza a digerir el país, la sociedad en los barrios, en los departamentos, en los municipios. Tenemos que explicarle a la gente haciendo pedagogía. No renunciamos a la pedagogía. Salgámonos de nuestras burbujas. Contémosle a quienes piensan distinto las grandes dificultades que pueden conllevar romper la institucionalidad en Colombia", precisó y terminó por decir: "La Constitución se respeta".

