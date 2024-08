Razones por las que la Corte Constitucional tumbó la reforma al Código Electoral

La reforma al Código Electoral deberá seguir esperando, ya que, por segunda vez, la Corte Constitucional tumbó una iniciativa aprobada por el Congreso de la República.

Según la Corte Constitucional, en el debate no se tuvo en cuenta el impacto fiscal de 10.5 billones de pesos, no se dio el debate necesario y algunos artículos no se sometieron a la consulta previa.

Sobre la falta de debate, la Corte encontró que es una ley de más de 200 artículos y muchos de ellos fueron aprobados en bloque sin ninguna discusión en el Congreso. Por eso, los expertos hablan de la necesidad de una ley más concreta.

Andrés Hernández, director de transparencia por Colombia, manifestó: “Se realizaron votaciones de artículos que no habían contado con una ponencia. Vimos también la votación de bloques de artículos que no tenían consistencia entre sí mismos. Vimos errores en la enumeración de algunos de los textos que estaban siendo discutidos en el Congreso. Todo esto lo que nos indica nuevamente la Corte Constitucional es que en la democracia es tan importante lo que se discute de fondo en el Congreso como el trámite y la forma que se requiere para su aprobación”.

Por su parte, Alfonso Portela, exregistrador delegado, aseguró que "aún nos gobiernan las normas de 1986. Debe presentarse un proyecto con muy pocas normas y muy puntuales. Por ejemplo, ampliar la jornada de votación hasta las 5:00 p. m. o 6:00 p. m. es importante, porque ya hizo agua el horario de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. La oficialización del preconteo para no considerarlo como no vinculante, sino que sirva de herramienta para tener certeza de los resultados electorales. El tema de los escrutinios”.

Para los expertos, el fallo es preocupante, ya que otras normas que están bajo estudio de la Corte Constitucional están demandadas por falta de debate, como la de la reforma pensional.

¿Qué incluía la reforma al Código Electoral tumbada por la Corte Constitucional?



Voto electrónico mixto.

Extensión del horario de votación.

Superpoderes al registrador para nombrar cargos directivos, registradores departamentales y delegados seccionales, entre otros aspectos.

