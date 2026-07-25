Clima afecta operaciones aéreas en aeropuertos de Barranquilla, Medellín y Villavicencio: Aerocivil

La Aeronáutica Civil de Colombia informó este sábado 25 de julio que las condiciones meteorológicas registradas en las últimas horas han ocasionado afectaciones en las operaciones aéreas de los aeropuertos de Barranquilla, Medellín y Villavicencio. Ante esta situación, algunos vuelos pueden presentar cambios en sus horarios mientras se mantienen las condiciones que afectan la actividad aeroportuaria.

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"Debido a condiciones meteorológicas adversas, se presentan afectaciones en las operaciones aéreas de los aeropuertos de Barranquilla, Medellín y Villavicencio", informó la Aerocivil. La recomendación para quienes tienen viajes programados desde o hacia estas terminales aéreas es consultar directamente con la empresa operadora antes de desplazarse al aeropuerto, con el fin de confirmar el estado del vuelo y las indicaciones correspondientes.

La situación se da en medio de la más reciente alerta por el incremento de la actividad del volcán Puracé, que llevó a la Aeronáutica Civil a implementar medidas preventivas este viernes en el espacio aéreo del suroccidente del país ante la presencia de ceniza volcánica en zonas cercanas a Popayán. Como parte de las medidas establecidas, la Aeronáutica Civil restringió temporalmente la navegación aérea en el Área de Control de Tránsito Aéreo de Cali y en rutas relacionadas hasta el nivel de vuelo FL210, equivalente a 21.000 pies de altitud.



Asimismo, fue dispuesto el cierre temporal de las operaciones en el Aeropuerto Guillermo León Valencia de Popayán, mientras se adelantaban nuevas evaluaciones técnicas sobre la presencia de ceniza en la pista y en las zonas utilizadas para los procedimientos de despegue y aterrizaje. La recomendación para los pasajeros con vuelos programados desde o hacia Popayán, Cali y zonas cercanas es la misma: mantenerse en contacto con sus aerolíneas a través de sus canales oficiales para conocer el estado actualizado de sus vuelos, posibles cambios de itinerario o alternativas de viaje.



VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co