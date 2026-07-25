Caso María Camila Potosí: joven embarazada y mujer en moto eran beneficiarias de la Alcaldía de Cali

La investigación por la muerte de María Camila Potosí Gómez, una joven de 21 años que tenía ocho meses de embarazo, abrió una nueva línea de atención después de que la Secretaría de Bienestar Social de Cali revelara que la víctima y la mujer que aparece junto a ella en una motocicleta antes de su desaparición hacían parte de programas sociales de la Alcaldía dirigidos a madres gestantes y lactantes. María Camila fue reportada como desaparecida el pasado 16 de julio, luego de asistir a un control prenatal en un centro de salud del sur de Cali. La joven, que tenía aproximadamente 36 semanas de embarazo, fue vista por última vez movilizándose en una motocicleta junto a otra mujer, según los registros conocidos durante la investigación.

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Días después, las autoridades encontraron su cuerpo en una zona rural del corregimiento de La Buitrera, cerca del río Meléndez. El hallazgo generó nuevas preguntas luego de que la familia informara que durante la necropsia no fue encontrada la bebé que María Camila esperaba, situación que llevó a las autoridades a ampliar las labores investigativas para establecer qué ocurrió con la menor. En medio de este proceso, la Secretaría de Bienestar Social de Cali entregó nuevos detalles sobre el acompañamiento institucional que tenía la joven durante su embarazo y confirmó que la persona que la transportaba en motocicleta también estaba vinculada a programas de la Administración Distrital.



Secretaría de Cali confirmó vínculo de María Camila con programas para madres gestantes

La secretaria de Bienestar Social de Cali explicó que María Camila hacía parte de una oferta institucional destinada a brindar acompañamiento a mujeres durante el embarazo y después del nacimiento de sus hijos. "María Camila Potosí, como la persona que la condujo en la motocicleta después de que ella fue atendida en uno de sus controles, pertenecían a un programa de bienestar social que tenemos aquí en la Alcaldía", afirmó una funcionaria.

Según explicó, estos programas están enfocados en la atención de madres gestantes y lactantes, y en el caso de María Camila el seguimiento se había realizado durante los meses de embarazo. "Esos programas eran en atención precisamente a madres gestantes, teníamos a madres lactantes, desde ahí en los ocho meses se le habían venido dando todos estos controles", señaló la secretaria. La funcionaria agregó que, de acuerdo con la información revisada por la dependencia, no existían antecedentes o reportes dentro de la ruta institucional que indicaran que María Camila estuviera en riesgo.



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