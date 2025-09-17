En vivo
Cabezote sección POLÍTICA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / POLÍTICA  / Senado aprobó proposición que declara a Cartel de los Soles como organización criminal y terrorista

Senado aprobó proposición que declara a Cartel de los Soles como organización criminal y terrorista

Estados Unidos ha acusado a Nicolás Maduro de liderar el Cartel de los Soles. Según el Senado, esta organización constituye "una grave amenaza contra los derechos humanos de los habitantes del territorio colombiano".

Por: Laura Valentina Mercado
Actualizado: septiembre 17, 2025 06:32 a. m.
