Noticias Caracol  / POLÍTICA  / Subsecretario de Estado de EE. UU. le responde a Daniel Quintero sobre su visa: "¡A la orden!"

Subsecretario de Estado de EE. UU. le responde a Daniel Quintero sobre su visa: "¡A la orden!"

El precandidato presidencial planteó que Estados Unidos puede quedarse con su visa luego de decisión de ese país sobre el documento del presidente Petro.

Por: Cristian Ávila Jiménez
Actualizado: 28 de sept, 2025
Daniel Quintero.
Daniel Quintero.

