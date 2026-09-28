EE. UU. revoca visa a senadora Martha Peralta y a empresario Euclides Torres, además de sus familias

El Gobierno de Estados Unidos retiró la visa a varios colombianos. Entre los sancionados están la senadora del Pacto Histórico Martha Peralta y el empresario Euclides Torres. además de las familias de estas dos personas. La medida, además de ciudadanos colombianos, se extendió a ciudadanos de tres países más: Perú, Ecuador y Bolívia, naciones que hacen parte del llamado Escudo de Las Américas.

Sobre la sanción en contra de Peralta y Torres, la administración Trump indicó que, "bajo esta política, tomó medidas para imponer restricciones de visa a dos ciudadanos colombianos y sus familias".



A través de un comunicado, el Departamento de Estado de Estados Unidos indicó que, "bajo la administración Trump, los funcionarios extranjeros corruptos ya no pueden ingresar libremente a Estados Unidos. Hoy, el Departamento de Estado está tomando medidas para cumplir con los compromisos de defender la gobernanza democrática en todo nuestro hemisferio contra la corrupción y el narcotráfico, compromisos asumidos en la Cumbre de Doral y reafirmados en la declaración de los líderes de la iniciativa Escudo de las Américas del 22 de septiembre".

Agregó la entidad que, "en consonancia con la declaración que compromete a coordinar las sanciones, designaciones y acciones financieras contra terroristas y delincuentes que atentan contra la seguridad, el estado de derecho y la democracia, el Departamento anuncia una nueva política de restricción de visas conforme a la Sección 212(a)(3)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad".



Para la administración del gobierno norteamericano, "esta política restringe las visas para ciudadanos extranjeros —y sus familiares directos— que atentan contra un gobierno democráticamente elegido mediante actividades de corrupción o narcotráfico en nuestra región. Atentar contra un gobierno democráticamente elegido constituye una amenaza para la seguridad y el estado de derecho en las Américas y no será tolerado".



El Departamento de Estado está tomando estas medidas que calificó como "inmediatas", explicó "para imponer restricciones de visas conforme a esta política en apoyo de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, países que participan en la Iniciativa Escudo de las Américas".

Publicidad

Estados Unidos impuso la medida también a 12 ciudadanos bolivianos y sus familias, 2 ciudadanos ecuatoricanos y sus familias y un ciudadano peruano y sus familias.



¿Por qué investigan a Martha Peralta?

Cabe recordar que Martha Peralta es investigada por su presunta participación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional Para la Gestión del Riesgo (UNGRD), ocurrido durante el gobierno de Gustavo Petro. A la senadora la involucraron en el caso tras los señalamientos que hicieron Olmedo López y Sneyder Pinilla (exdirector y exsubdirector de la UNGRD) sobre los supuestos intereses que Peralta habría tenido en una contratación de maquinaria amarilla para La Guajira.

En cuanto a Euclides Torres, durante la última campaña presidencial, Abelardo de la Espriella señaló al empresario y al Clan Torres de comprar votos para el entonces candidato Iván Cepeda.

Publicidad

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

X: RojasCamo

Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co

Instagram: Milografias