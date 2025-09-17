En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
MOTÍN FUNZA
NIÑO ASESINADO EN MEDELLÍN
EMBAJADOR DE EE. UU. EN COLOMBIA
CHARLIE KIRK
LUIS DÍAZ
MILLONARIOS
JHON DURÁN

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección POLÍTICA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / POLÍTICA  / Tras tenso debate, levantan moción de censura contra ministro de Defensa: ¿cuándo será la votación?

Tras tenso debate, levantan moción de censura contra ministro de Defensa: ¿cuándo será la votación?

La jornada estuvo cargada de varios choques entre partidos de oposición que conllevaron, incluso, a que el ministro tuviera que suspender su intervención por un momento. Así se vivió

Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Actualizado: 17 de sept, 2025
Comparta en:
Nuevo ministro de Defensa, general retirado Pedro Sánchez.jpg
Ministro de Defensa, general retirado Pedro Sánchez -
Colprensa

Publicidad

Publicidad

Publicidad