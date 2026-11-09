Uribe sobre propuesta fiscal del Gobierno: "Coincidimos en el diagnóstico, pero no en la fórmula"

En una entrevista con Noticias Caracol este lunes, el expresidente de la República Álvaro Uribe Vélez fijó formalmente la posición del Centro Democrático, su partido, ante el proyecto de ley de rescate y ajuste fiscal presentado por el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella. Durante el diálogo con este noticiero, el exmandatario fue enfático al manifestar que, si bien su colectividad comparte la gravedad del panorama macroeconómico que atraviesa Colombia, discrepa de los mecanismos tributarios planteados por el Gobierno Nacional. "El diagnóstico es claro: la economía colombiana está en una situación muy difícil. Pero además del déficit y del endeudamiento, el alto costo del Estado y el sector privado no está invirtiendo por esa carga enorme de impuestos. (...) Esa no es la fórmula, no es como la está planteando el Gobierno", considera Uribe, quien explicó que su partido, en conjunto con un equipo de asesores económicos, consolidó un documento borrador de 14 puntos presentado durante las reuniones de bancada en Barranquilla para ser debatido en el Congreso.



Dentro del borrador de propuestas presentadas por el Centro Democrático, el expresidente Uribe destacó una serie de líneas rojas frente al impacto impositivo en la canasta familiar, el sector agropecuario, la conectividad de sectores vulnerables y la salud. El exjefe de Estado rechazó cualquier intento de aplicar IVA a los insumos agrícolas y a los bienes esenciales de la población trabajadora, y señaló que el foco del ajuste no puede recaer sobre los estratos populares ni sobre las unidades productivas del campo.

"Ahí le decimos no al IVA; le decimos no a ese gravamen a los tractores, la maquinaria agrícola, los insumos agropecuarios. Le decimos: ¿cómo le van a poner IVA al internet de los estratos 1, 2 y 3 o al uso de las plataformas por parte de los estratos 1, 2 y 3 que hoy se necesita para estudiar?", afirmó el expresidente en conversación con este noticiero.

Publicidad

De igual forma, Uribe expresó preocupación por la situación de las pequeñas tiendas de barrio y los sobrecostos en el sistema de salud privado. Por un lado, Uribe advirtió sobre el incremento de usuarios que han debido acudir a pólizas privadas por la crisis de salud. "Este país en los últimos años por la crisis de la salud pasó de 2 millones de colombianos con póliza de salud a más de 4 millones... ¿cómo les van a gravar más esas pólizas?". Y, por otro, recordó la desaparición de unas 46.000 tiendas de barrio en el país y pidió cautela frente a incrementos tributarios a productos como la cerveza y las gaseosas.



Para contrarrestar el déficit fiscal sin golpear la economía del hogar, la propuesta formulada por el Centro Democrático contempla nuevas fuentes de recaudo dirigidas al comercio transfronterizo no gravado y a productos de consumo emergentes.



Gravamen a paquetes del exterior: Uribe propuso imponer IVA y aranceles a los envíos que entran al país mediante compras por internet inferiores a 200 dólares, y señaló que representan "más de 100 millones de paquetes al año". Impuesto a vapeadores: Incorporar IVA al mercado de dispositivos de vapeo. Aranceles a países sin TLC: Imponer gravámenes arancelarios a las importaciones provenientes de naciones con las cuales Colombia no mantenga acuerdos comerciales vigentes.

De igual forma, el expresidente destacó una propuesta formulada por el economista Santiago Pardo centrada en una reestructuración disruptiva que consiste en eliminar y reducir diversos impuestos para reactivar la inversión privada, mientras que, en compensación y durante un periodo de transición, las empresas privadas suscriban bonos para ayudar a financiar temporalmente las arcas del Estado.



Un pilar central en la postura expuesta por Uribe es la contracción sustancial del gasto público mediante la reestructuración del aparato estatal. Según lo expuesto en la entrevista, la sostenibilidad fiscal exige erradicar la duplicidad de funciones en la administración pública. "Había un Estado muy grande, más de 200 entidades, duplicidades; eliminemos toda gran cantidad de esas entidades para hacer este Estado sostenible", señaló Uribe.

Publicidad

Entre los puntos de reducción burocrática e ineficiencia planteados se encuentran suprimir organismos creados en el marco del proceso de paz (ejemplificados en el Ministerio de Agricultura), fusionar dependencias según el listado técnico elaborado por el exdirector del DIAN Lisandro Junco, y consolidar ministerios conforme a propuestas como la planteada por la Gobernación de Antioquia. También Vender la participación accionaria de la Nación en empresas electrificadoras regionales, las cuales, según indicó Uribe, "se utilizan mucho para el clientelismo". Y reducir a la mitad el presupuesto asignado a las Unidades de Trabajo Legislativo (UTL) de los congresistas por su elevado costo para el erario.

Uribe precisó la posición política del Centro Democrático como partido de Gobierno frente a la administración de Abelardo de la Espriella, confirmando que sostuvo una conversación telefónica con el jefe de Estado para exponerle directamente los 14 puntos del documento borrador. Aclaró que, aunque no se ha producido una fotografía o reunión presencial formal con el mandatario, la colectividad actúa con lealtad y rigor propositivo sin buscar contraprestaciones burocráticas.

Publicidad

NOTICIAS CARACOL